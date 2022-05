A empresária Jaciana Melquiades, da primeira loja de bonecas negras do Brasil - Divulgação

Publicado 12/05/2022 09:00

Olá, meninas!



Imagina comprar um brinquedo, ou melhor, um boneco e se sentir reconhecido ou representado? Pois essa é a ideia do empreendimento que se tornou uma referência no país. A primeira loja de bonecas negras do Brasil, a Era Uma Vez O Mundo, fundada pela empresária Jaciana Melquiades. O espaço acaba de lançar uma coleção com bonecas de diversos tons de pele negra. O objetivo é destacar a diversidade e democratizar os brinquedos.



“Queremos naturalizar a existência de bonecas negras nas prateleiras, construir futuros possíveis nos quais crianças negras consigam se ver existindo e potentes. Tudo isso através de brinquedos e brincadeiras. Vamos trabalhar a diversidade que existe dentro da própria negritude. O colorismo ainda é uma pauta sensível e debatida com muitas divergências e desconhecimento sobre o assunto”, ressalta Jaciana Melquiades.



Tudo começou em 2017, sob o olhar atento da empreendedora sobre as desigualdades sociais e raciais e seu amor pela educação. A ideia da ‘Era uma vez o Mundo’ surgiu da necessidade de fazer atividades escolares de forma lúdica com crianças da Educação Infantil.



“No início os brinquedos davam conta das minhas atividades e depois das atividades de colegas de trabalho. Agora, chegam para mais de 20 estados brasileiros. Nosso papel é lutar pela democratização do acesso aos brinquedos representativos e educativos”, acredita ela.



O Brasil é composto em sua maioria pela população negra - cerca de 56% segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas os negros ainda são minorias nos cargos de poder e em muitos espaços do cotidiano. Neste sentido, representatividade segue sendo palavra de ordem na vida da empreendedora, que luta pelo combate ao racismo através da projeção de brinquedos que valorizam a estética negra e buscam o empoderamento das pessoas, sobretudo as crianças.



“Escolhemos pela transformação social através dos brinquedos e do diálogo. A gente sempre quer abrir diálogo e levar pautas importantes, sempre de forma lúdica, para dentro das casas”, finaliza Jaciana.

