A contadora de histórias Silvia Castro estará na maratona do Sesc CopacabanaDivulgação

Publicado 13/05/2022 17:03

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Sesc Copacabana recebe maratona de contos gratuita

Com um repertório dedicado às histórias com o tema “medo”, o projeto “Reconto – cada qual no seu recanto” desembarca no Sesc Copacabana para uma nova apresentação na quarta-feira (25), às 18h e com entrada franca. Os contadores de histórias José Mauro Brant e Silvia Castro estarão presencialmente no palco, enquanto Benita Prieto e Roberto de Freitas narram seus contos através de um telão, respectivamente de Portugal e Minas Gerais. O músico Tibor Fittel também integrará a apresentação com uma performance presencial. Entre as histórias que compõem o repertório estão “O romance das caveiras” na voz de José Mauro Brant e o conto popular “As almas penadas”.

Documentário retrata histórias de modelos brasileiras

O canal FashionTV exibe no dia 17 de maio, pela primeira vez na TV brasileira, o documentário “Top Models: Um Conto de Fadas Brasileiro”. Dirigido por Richard Luiz e narrado pela atriz Alice Braga, o filme aborda as trajetórias, desafios e conquistas das maiores modelos brasileiras, com suas histórias inspiradoras de superação, como Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Ana Beatriz Barros, Carol Trentini, Cíntia Dicker, Fernanda Tavares, Shirley Malmann e Isabeli Fontana. O documentário conta ainda com materiais exclusivos dos arquivos da SPFW, verdadeiras relíquias sobre a história da moda no Brasil.

Pub com estilo viking reabre em Nova Friburgo

O pub Viking Axes, em Nova Friburgo, reabre para nova temporada a partir do dia 20 de maioDivulgação

O pub Viking Axes, em Nova Friburgo, reabre para nova temporada a partir do dia 20 de maio. O espaço conta com um backdrop temático para fotos, um trono todo estilizado e vários acessórios para homens, mulheres e crianças se sentirem como verdadeiros guerreiros e exploradores nórdicos, como barba, chifre, coroas, espada, chinelo, capa de pele, além do arremesso de machado, que é a diversão principal da casa. As comidas são assinadas por Renan Rocha, chef que já passou pelos renomados Olympe, CT Trattorie, CT Boucherie, Le Depanneur e Sult. Para os amantes de carnes, a casa oferece hambúrgueres como Ivar, o Sem Ossos (com blend de carnes em uma trama de bacon, molho blue cheese e cebolas caramelizadas em pão italiano), Rollo (com duas carnes prensadas no estilo smash, blend de queijos e cebola caramelizada em pão brioche) e novidades como os novos sabores de javali e costela. Além dos pratos, o menu de drinks também cresceu. Entre as novidades, as bebidas servidas na taça de chifre, como o Chifre de Loki, com morango, abacaxi, toque de limão, gengibre e vodka Absolut Citron. O Viking Axes fica na Rua Dr. Alberto Porto da Silveira, 80, em Nova Friburgo.