Após um longo período sem festas e aglomerações por causa da pandemia, o mercado de cerimônias de casamentos volta a se aquecer e com ele, os sonhos das noivas! Realizar um casamento é uma idealização não só da mulher, mas de toda a família. Então, para ajudar neste momento tão especial, vamos destacar as principais tendências para as festas, com a ajuda de duas cariocas apaixonadas por casamentos, Juliana Costa e Fabiolla Rios, da Estilo de Mesa.



“A pandemia trouxe outros valores e uma consciência do que realmente importa na vida: estar com quem a gente ama, ter saúde, ter momentos importantes para celebrar. Os eventos podem ser menores e a lista mais seleta para um dia especial como um almoço no jardim ou um mini casamento. Invista no seu sonho, pois ele te trará momentos que valem para a vida toda”, destaca a decoradora Juliana Costa.



Confira as dicas:

- Os jardins suspensos transformam qualquer espaço em um lindo campo florido e trazem a natureza para dentro da festa.



- A luz de fada, que são pontinhos de luz que trazem um ar romântico, têm sido usadas de maneira super criativas em cortinas, em formatos cabana, em corredores.



- Casamentos com apelos sustentáveis como o não uso de forminhas para doces, flores plantadas e convites em papéis recicláveis, são uma ótima escolha.



- Pista de dança e painéis em led são entretenimentos que fogem dos tradicionais e trazem diversão para noivos e convidados.



- Espaços Instagramáveis para fotos estão super em alta, com decoração mais sentimental com toque vintage ou com cara de “casa da avó” e misturas de estampas e estilos de design.



- Convites virtuais com designers criativos estão ganhando muita força na pandemia e além de sustentáveis têm um custo bem mais reduzido.

