Usar salto alto pode causar varizes? Especialista explica.Divulgação

Publicado 18/05/2022 10:00

Olá, meninas!

Nossas mães e nossas avós já diziam: “a mulher que usa muito salto alto terá varizes”. Todas nós já ouvimos essa afirmação, não é mesmo? Mas será que isso é verdade? Conversamos com a médica Helen Pessoni, que é especialista em angiologia, para entender se essa crença popular é um mito ou se é verdade.

Existem muitas dúvidas sobre se o uso contínuo de salto alto, se isso pode ocasionar varizes e de que forma podemos evitá-las. No geral, esse tipo de sapato pode ser um inimigo para manter a saúde das pernas em dia, mas, na verdade, não é bem assim.

“O uso de salto em si não vai gerar varizes, mas sim, ele favorece o surgimento delas. Algo que muitas pessoas não sabem, é que na panturrilha temos uma bomba muscular que funciona como um segundo coração do corpo. Pelo formato desse calçado, a panturrilha fica contraída, dificultando a circulação sanguínea, já que a musculatura da perna se enrijece, e, com isso, o bombeamento de sangue pelas veias se reduz, o que ocasiona uma retenção maior do volume sanguíneo nos membros inferiores, que pode sobrecarregar as veias e favorecer o surgimento do quadro de varizes”, explica a médica.

A especialista alerta, que o uso do salto pode ser um fator importante para causar as varizes, mas muitas vezes a causa é genética.

“O uso de salto contínuo favorece, mas não é o agente causador em si. As varizes são decorrentes de uma predisposição familiar e de outros fatores e hábitos, como sedentarismo, obesidade e uso de hormônios. Para quem já tem um perfil que se encaixa nesses quadros, o uso de salto alto frequentemente pode ser ainda mais arriscado e o gatilho para ocasionar as varizes”, ressalta Hellen.

Mesmo para as mulheres que têm tendência a ter varizes, é possível prevenir. Alguns hábitos podem ajudar a evitar o problema. Além de ter os cuidados constantes é muito importante manter o acompanhamento com um médico.

“O ideal é evitar usar continuamente sapatos muito altos e variar entre os diferentes tamanhos de altura de saltos. Assim, a dinâmica circulatória não será tão brutalmente afetada. Outra alternativa muito positiva para a saúde vascular é a prática de atividades físicas, que fortalecem a musculatura da panturrilha e favorecem o bom funcionamento do sistema circulatório. Mesmo com esses hábitos, algumas varizes podem surgir. Ao perceber qualquer vasinho superficial nas pernas, o ideal é procurar um especialista vascular para fazer uma avaliação e realizar precocemente o tratamento”, finaliza a angiologista.



Essas dicas são muito importantes para todas nós mulheres. Quem não gosta de usar um belo salto alto? É possível, mas com moderação. Ficar linda, mas tomando todos os cuidados. O alerta é muito importante. Eu adoro usar saltos, mas não descuido e estou sempre fazendo acompanhamento médico. Saúde sempre em primeiro lugar.