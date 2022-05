Alimentação e libido - especialista explica os alimentos que estimulam hormônios sexuais - Divulgação

Alimentação e libido - especialista explica os alimentos que estimulam hormônios sexuais Divulgação

Publicado 16/05/2022 22:36

Olá, meninas!



A alimentação é tudo, não é mesmo? A gente é o que a gente come. Nossa saúde depende das nossas escolhas e podemos melhorar o funcionamento do nosso organismo e hormônios. A libido, as vezes baixa, pode estar associada a muitos fatores como estresse, cansaço, depressão, entre outros. A nutricionista Alice Paiva, da clínica Slim Santé, revela os alimentos que aumentam mais a libido. Confiram!



Chocolate 70% cacau - Quanto maior a porcentagem de cacau, mais haverá a estimulação de liberação de Serotonina neurotransmissor que proporciona a sensação de prazer, a Feniletilamina também conhecida como "hormônio da paixão” e Alcaloide um estimulante que potencializa a libido. A estimulação do cacau em todos esses neurotransmissores potencializa e aumenta a libido.



Amendoim - O amendoim é rico em arginina, que participa da produção de oxido nítrico, um composto que está envolvido na vasodilatação sanguínea, estimulando apetite sexual, lubrificação e ereções dos órgãos sexuais.



Maca peruana - A maca peruana é um tubérculo que atua como poderoso estimulante sexual, pois age no hipotálamo e na suprarrenal, o que estimula a produção de hormônios sexuais, resultando no aumento da libido.



Ostras - São fontes de zinco, fosforo e iodo, nutrientes que estão relacionados à produção de hormônio sexuais como a testosterona, hormônio que tem total relação com a libido.



Pimenta malagueta - Rica em capsaicina, substancia que estimulam os hormônios sexuais e promovem a dilatação dos vasos sanguíneos que presentes nos órgãos sexuais. Também estimula a liberação de serotonina, que aumenta a sensação de prazer.



De acordo com a nutricionista, é necessário que tenha um consumo diário de pelo menos um destes alimentos para gerar uma potencialização da produção dos hormônios sexuais. Cada um tem uma função no nosso organismo, porém, todos estimulam a mesma via que é atuar no hipotálamo e suprarrenal estimulando hormônios sexuais e do bem estar.



“Uma alimentação pobre em antioxidantes, ariginina, zinco e magnésio fara com que a estimulação de hormônios sexuais e hormônios que estimulam prazer seja impactada gerando queda na libido. Por isso, investir nesses alimentos é o diferencial”, relata Alice.



Cuidem-se e não esqueçam: todos os dias podemos melhorar nossa vida em todos os aspectos.

Gostaram das dicas? Então vamos colocar em prática e namorar muito!



Para saber sobre esse e outros temas é só me seguir no Instagram @gardeniacavalcanti. Vocês também me encontram de segunda a sexta, a partir das 13h30, no programa Vem Com a Gente, na TV Band. Espero vocês!