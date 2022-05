Moda outono-inverno - Reprodução Internet

22/05/2022

Esse friozinho dos últimos dias já anuncia como será a próxima estação! As temperaturas estarão baixas, mas o guarda-roupa tem que estar lá no alto. A pedida é renovar o visual e atualizar o estilo. Com o inverno chegando, vale apostar em peças da moda e também dar vida nova às roupas que estavam paradas no armário. Para isso, é preciso escolher com atenção. A consultora de imagem Camile Stefano nos ajuda com esse assunto e deixa ótimas dicas para arrasar na produção.



“A bota, que antes era minimalista, agora chega em modelo ousado, com o bico fino e o cano estilizado, o mesmo acontece com os tricôs e conjuntos que foram repaginados e agora estão longe de remeterem a um visual careta”, explica Camile.



Confira as 4 tendências que são escolhas certeiras para o inverno 2022:



Botas cowboy - Podem parecer extravagantes, mas são o novo calçado básico capaz de dar vida a qualquer combinação. Aquele tricô clássico que todo ano é usado com um jeans pode virar um novo look, jovem e atualizado. A bota é um dos elementos da moda Western, tendência de roupas que remetem ao Velho Oeste e que apareceram em peso nas Semanas de Moda internacionais.



Conjuntos - Com a pandemia, os conjuntos foram redescobertos como uma opção prática para garantir um visual formal sem perder o conforto do trabalho em casa. Isso fez com que esse item ganhasse versões estilosas que voltam com tudo neste inverno. Os conjuntos com três peças: calça, blusa e cardigã serão os queridinhos das marcas. Os looks monocromático ou em tons de marrom são escolhas certeiras.



Solado tratorado - As solas tratoradas são aquelas que lembram pneus de trator, com ondulações ou “dentes” em toda sua extensão. Esse modelo já dominou as sandálias no verão, e agora aparece também nas botas, galochas e nos mocassins. A galocha estilo ‘açougueiro’ na cor branca com o solado tratorado será o ícone deste inverno.



Tailleur - O tailleur, traje feminino composto por casaco e saia do mesmo tecido e que ficou famoso com a alfaiataria clássica de Coco Chanel, é a saída para inovar no ambiente de trabalho. Se a estação fria era até agora sinônimo de calças compridas, isso parece estar superado: a combinação da saia com meias calças foi vista no inverno da Europa e agora desembarca no Brasil. A dupla casaquinho e saia do mesmo tecido será usada na versão ‘micro’, aproveitando a combinação com as meias e botas.

Dicas para cuidar da pele no inverno

A dermatologista Ana Paula Fucci dá cinco dicas para manter uma rotina de cuidados com a pele e evitar ou reduzir o ressecamento.

1 - Evitar banhos muito quentes. Não precisa ser frio, mas evite o “banho sauna”.



2 - Se sua pele já tem tendência a ser seca, utilize sabonetes suaves, que não piorem o ressecamento.



3 - Hidrate a pele logo que sair do banho. Ela estará mais receptiva e o resultado será melhor.



4 - Use produtos apropriados ao seu tipo de pele e, geralmente, os produtos para corpo e face são diferentes.



5 - Se for usar maquiagem opte por “oil-free” ou não-comedogênica, termos utilizados para caracterizar produtos direcionados às pessoas que tem acne. Não são oleosas, não tamponam os poros e auxiliam no controle da oleosidade.

