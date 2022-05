No período de menstruação, mulheres sofrem com cólicas e desconfortos - Divulgação

No período de menstruação, mulheres sofrem com cólicas e desconfortosDivulgação

Publicado 29/05/2022 01:00

Nos últimos dias, a notícia de que a Espanha aprovou um projeto de Lei que prevê uma “licença menstrual” para mulheres que sofrem com menstruação severa, gerou comentários e reações no mundo. A iniciativa disponibiliza três dias de folga, sem que a mulher tenha descontos na remuneração.

Esse é um verdadeiro sonho para muitas mulheres que sofrem no período da menstruação com as cólicas e os desconfortos. Será que uma iniciativa como esta chegará ao Brasil? Enquanto isso, vamos ouvir a opinião de um profissional, para entender quais os benefícios desta licença para todas as mulheres. A ginecologista Nathalie Raibolt, especialista em saúde da mulher vai explicar.



Quais os benefícios desse tipo de licença para a mulher?



A licença permite que mulheres que se sintam muito limitadas por incômodos do período menstrual fiquem empoderadas e valorizadas. Isso passa a ser algo dentro de um universo possível da vida normal de mulheres. E mulheres que se sentem validadas tendem a ficar mais comprometidas com a empresa. É preciso naturalizar o ciclo reprodutivo das mulheres.



Acha que é possível implementar isso no Brasil?



É natural do mundo feminino e têm sido cada vez mais considerado no Brasil. Como aconteceu com o aumento do período de licença maternidade. Acredito que seja possível implementar no Brasil, embora ainda seja necessária uma luta pela visibilidade desta pauta.



Quais os pontos avaliados antes de conceder esse tipo de licença?



Uma avaliação médica prévia com condutas de controle da dor é uma questão importante para que doenças tratáveis não passem como uma cólica menstrual normal. Mulheres com doenças como endometriose ainda são frequentemente diagnosticadas de forma errada.



Quais dicas para amenizar esse período?



Conhecer como seu corpo se comporta no ciclo. Quais são os dias piores e quais os tranquilos. Saber pedir ajuda para o tratamento da dor: hoje temos condutas traçadas para dor menstrual e não é preciso sofrer com dor. Ter uma avaliação profissional para excluir causas tratáveis de dor. E respeitar os limites do corpo. Reconheça que existem dias em que temos que ser mais acolhedoras com o corpo e não exigir mais do que ele pode entregar, como dormir pouco, trabalhar até mais tarde, etc.







BELEZA DA ALMA

O que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é ninguém pode ser.