Espetáculo 'Minecraft o jogo' no Teatro Vannucci - Divulgação

Publicado 03/06/2022 09:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Espetáculo 'Minecraft o jogo' no Teatro Vannucci

Baseado no game que é uma verdadeira febre entre as crianças, o espetáculo 'Minecraft o jogo' terá duas únicas apresentações nos dias 4 e 5 de junho, no Teatro Vannucci, às 17h15. A peça conta a história de Mike, uma criança que adora jogar vídeo game, especialmente o Minecraft. Ele passa boa parte do tempo envolvido com os personagens do jogo vivendo grandes e emocionantes batalhas. Uma delas, algo incrível acontece – os personagens saem da telinha do jogo e vem para o mundo duelar. O herói Minecraft pede ajuda de Mike para derrotar o vilão Herobrine. E uma aventura emocionante acontece em cena. Uma adaptação de Luiz Borges, direção de Beto Moreno e elenco composto por Bianca Marques, Julio Ribeiro e Lucas Cerqueira. O teatro Vannucci fica na Rua Marquês de São Vicente, 52 – Piso 3, no Shopping Gávea.

Peregrinação online

O Padre Reginaldo Manzotti, conhecido por arrastar multidões, sai do país em peregrinação após dois longos anos de pandemia. O sacerdote fará transmissões ao vivo de Israel e Roma, até o dia 13 de junho, de suas missas realizadas na Terra Santa e no Vaticano. Para acompanhar as transmissões ao vivo é só acessar o canal oficial no Youtube: https://www.youtube.com/user/PadreManzotti

Espetáculo comemora o centenário de Clarice Lispector

Estreia nesta sexta-feira (03/06), o espetáculo 'Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres”, que comemora o centenário de Clarice Lispector. A peça fica em cartaz até dia 26, todas as sextas e sábados às 20h e domingo às 19h, no Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. O espetáculo é uma adaptação da atriz Melise Maia, com a direção de Ernesto Piccolo e a direção musical e trilha sonora, composta exclusivamente para esse espetáculo por Edu Lobo.

Dia dos Namorados com ações especiais

Dia dos Namorados com ações especiais - Divulgação

Para quem quer curtir o Dia dos Namorados em grande estilo, muitos hotéis estão preparando ações especiais. Na hora do romance, vale tudo para agradar o parceiro. É o caso do Matiz Niterói Design Hotel, da rede Hotelaria Brasil, que tem pacotes que oferecem desde garrafa de espumante Brüt, decoração com pétalas de rosa, chocolates e até roupão. O hotel fica na Rua Joaquim Távora, 54, em Icaraí.