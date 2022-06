Saiba como escolher a cadeirinha ideal para bebês e crianças - Reprodução internet

Publicado 02/06/2022 10:00

Olá, meninas!

Vocês sabiam que os acidentes de trânsito são a principal causa de morte de crianças entre 1 e 14 anos no Brasil? O dado pode ser chocante, mas 90% dos casos poderiam ter sido evitados caso alguns cuidados tivessem sido tomados, de acordo com a ONG Criança Segura. A falta da cadeirinha ou do assento são uns dos motivos para essa taxa alarmante.

A segurança dos nossos filhos é a coisa mais importante para nós, mulheres. Este mês foi eleito para a conscientização dos altos índices de mortes no trânsito – o Maio Amarelo. E nesta campanha, a segurança das crianças tem um destaque especial. Para tirar dúvidas sobre o assunto, a especialista Tatiana Casoy, Product Development da Multilaser deixou dicas importantes, com a ajuda da equipe da Fisher-Price. Confiram!



A necessidade do uso da cadeirinha deve ser considerada pela idade, pela altura ou pelo peso? Até que idade é necessário o uso da mesma? Qual posição a cadeirinha é mais adequada para o bebê?

Atualmente existem duas normas válidas no Brasil:

a-) ECE-R44 - usa o PESO da criança como referência para a evolução de fases e necessidade do uso da cadeira

b-) R-129 - usa a ALTURA da criança como referência para a evolução de fases e necessidade do uso da cadeira.

É importante entender em qual regulação a sua cadeira se encaixa para seguir corretamente (as informações estarão sempre no manual de instruções e nos adesivos/etiquetas dispostos no próprio produto).

Por que é importante o uso da cadeirinha?

Falando de modo geral, crianças até os 12 anos na média não alcançam a altura suficiente para que o cinto de segurança do veículo fique devidamente posicionado. Quando um adulto passa o cinto, a tira diagonal passa pelo seu tórax. Se uma criança passa a tira diagonal, ou passará pelo seu pescoço oferecendo risco de sufocamento, ou nem alcançará a criança. Mais especificamente, crianças recém-nascidas até cerca de um ano, usando a cadeirinha, viajam viradas contra o movimento, ou seja, a criança, em caso de um impacto, será impulsionada para o interior da cadeira, fazendo com que seu corpo receba menos pressão e sua cabeça fique mais bem protegida. Depois de algum tempo (depende da norma), a cadeira já pode ser utilizada voltada para frente, mas ainda assim, a estrutura da cadeira é uma proteção contra impactos, preservando o corpo e cabeça da criança cuja estrutura óssea ainda está em formação.



Qual a diferença entre cadeirinha e bebê conforto? E entre cadeirinha e assento de elevação?

Basicamente a diferença são os grupos (faixas de peso ou altura dependendo da norma que seguem) que eles vão atender. O bebê conforto atende somente os recém-nascidos e normalmente pode ser usado durante o primeiro ano de vida. As cadeiras vêm em diversas versões podendo ser usadas por toda a infância ou somente em alguns grupos. O assento de elevação atende crianças maiores que precisam apenas de um “empurrãozinho” para chegar na altura ideal para usar o cinto do veículo com segurança.



Recentemente tivemos mudanças na lei da cadeirinha. O que tem de novidade?

Anteriormente, não havia obrigatoriedade do assento de elevação para crianças com mais de 7 anos e meio. Agora, crianças com idades entre 7 e 10 anos -- ou que tenham menos de 1,45m -- devem, obrigatoriamente, ser transportadas no banco traseiro em assento de elevação utilizando o cinto de segurança. Além disso, o projeto da Lei da Cadeirinha também citava a isenção da multa por descumprimento da regra, que agora, prevê uma multa gravíssima, no valor de R 293,47 e 7 pontos na CNH.



Caso a criança seja muito alta (maior do que 1,45m), mas seja menor de 10 anos, o uso de cadeirinha ainda se faz necessário?

A idade é apenas para referência. O que vale é ou o peso ou a altura da criança, dependendo em qual norma a cadeira foi certificada. De acordo com a resolução número 819 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) não se faz obrigatório o uso de dispositivos de retenção a partir dos 1,45 m de altura.



Quais são os erros mais comuns na hora de instalar? Como garantir que a cadeirinha está bem presa ao assento?

Os erros mais comuns estão relacionados à passagem do cinto - tanto para fixar a cadeira, quanto para proteger a criança. É muito importante que a instalação seja feita direito e que a cadeira seja utilizada na posição correta (voltada para frente ou para trás) e com o recline do encosto na posição correta. O uso do manual é indispensável para que a cadeira seja instalada corretamente.



Existe pena e/ou multa para quem não faz uso dos dispositivos de segurança nos pequenos?

Sim. O transporte de crianças sem o dispositivo de retenção é considerado infração gravíssima, com direito a 7 pontos na carteira.



Existe um melhor lado (motorista ou carona) para posicionar a cadeirinha?

O banco de trás é sempre o mais aconselhado. Fora isso, não há melhor lado entre esquerdo e direito. Contanto que o lado escolhido não tenha saída de airbag ele pode ser utilizado. Se tiver airbag, este deve ser desativado para o uso seguro da cadeirinha.

Essas são dicas que podem salvar vidas! Eu sou mãe de um lindo menino de 12 anos, o Miguel, e nunca descuidei da segurança dele. Meu maior bem é o meu filho, então, não dá para facilitar. As informações estão disponíveis, agora é hora de colocar em prática. Crianças precisam de carinho e proteção, em todos os sentidos.