Descubra os alimentos que estimulam os hormônios sexuaisDivulgação

Publicado 06/06/2022 23:08

Hoje vamos falar sobre sexualidade. Mais do que isso, vamos falar sobre um problema que atinge muitas mulheres, em várias fases da vida - a baixa libido. A causa desse transtorno pode estar associada a muitos fatores como estresse, cansaço, depressão, entre outros. Mas vocês sabiam que alguns alimentos podem ajudar no aumento dos hormônios sexuais e no bem estar? A nutricionista Alice Paiva, da clínica Slim Santé, explica quais os alimentos que aumentam a libido, para afastar de vez o problema e ajudar a turbinar a relação.

- Uma alimentação pobre em antioxidantes, ariginina, zinco e magnésio faz com que a estimulação dos hormônios sexuais e dos hormônios que estimulam o prazer sejam impactadas, gerando queda na libido. Por isso, investir nesses alimentos é o diferencial - relata Alice.

É necessário ter um consumo diário de pelo menos um destes alimentos para gerar uma potencialização da produção dos hormônios sexuais.

- Cada um tem sua função no nosso organismo, porém, todos estimulam a mesma via que é atuar no hipotálamo e na suprarrenal estimulando hormônios sexuais e do bem estar. Por isso, consumir esses alimentos a cada dia pode ajudar na relação sexual – destaca a nutricionista.

Confiram as dicas de alimentos para aumentar a libido:

Chocolate 70% cacau - Quanto maior a porcentagem de cacau, mais haverá a estimulação de liberação de Serotonina neurotransmissor que proporciona a sensação de prazer, a Feniletilamina também conhecida como "hormônio da paixão” e Alcaloide um estimulante que potencializa a libido. A estimulação do cacau em todos esses neurotransmissores potencializa e aumenta a libido.

Amendoim: O amendoim é rico em arginina, que participa da produção de oxido nítrico, um composto que está envolvido na vasodilatação sanguínea, estimulando apetite sexual, lubrificação e ereções dos órgãos sexuais.

Maca peruana: A maca peruana é um tubérculo que atua como poderoso estimulante sexual, pois age no hipotálamo e na suprarrenal, o que estimula a produção de hormônios sexuais, resultando no aumento da libido.

Ostras: São fontes de zinco, fósforo e iodo, nutrientes que estão relacionados à produção de hormônio sexuais como a testosterona, hormônio que tem total relação com a libido.

Pimenta malagueta: Rica em capsaicina, substância que estimula os hormônios sexuais e promovem a dilatação dos vasos sanguíneos que estão presentes nos órgãos sexuais. Também estimula a liberação de serotonina, que aumenta a sensação de prazer.

Gostaram das dicas?