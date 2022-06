Dia dos Namorados - Divulgação

Publicado 05/06/2022 01:00

A data mais esperada pelos casais apaixonados está chegando! E que tal preparar com carinho a surpresa para a pessoa amada? Existem muitas opções no mercado para encantar o seu amor. Os presentes mais comuns são perfumes, chocolates, ursinhos de pelúcia, flores, entre outras opções. Mas se a grana está curta, vale muito a pena se dedicar e buscar outras opções. Além de mais baratos, os presentes caseiros mostram o esforço e dedicação de quem quer demonstrar o sentimento verdadeiro.



1 - Que tal preparar um café da manhã caprichado e levar para o seu par ainda na cama? Parece clichê, mas quando se fala em paixão o tradicional significa não errar nunca!



2 - Se a ideia é mostrar o quanto a pessoa é importante para você, uma linda opção é montar um álbum de fotografias com os melhores momentos de vocês.

Quase tudo fica registrado nas fotos dos celulares, como as viagens e as datas especiais. Mas se você revelar as fotos e materializar essas cenas, criará uma combinação maravilhosa. É um presente que a pessoa poderá guardar para sempre.



3 - Uma decoração especial no quarto do casal também é sempre um sucesso nesta data. Você pode espalhar pétalas de rosas, usar corações de papel vermelho, velas acesas, incensos. Cada um desses itens é mais barato que o outro. A noite será inesquecível e o seu presente também.

Boca do amor

Quando falamos em namoro, a boca é quase sempre um dos principais atrativos é o símbolo do desejo de muitos casais. E para reforçar as bocas que vão receber muitos beijos na noite do dia 12 de junho, a dica para as mulheres é deixar essa parte do rosto ainda mais sensual. Para isso, a maquiadora Cris Oliveira explica como fazer uma boca contornada e turbinar a make. “O contorno labial, além de deixar os lábios com a aparência maior, ajuda na durabilidade do batom na boca. Para aqueles que desejam fazer a boca igual das Kardashian, basta aplicar uma sombra marrom bem rente aos lábios e aplicar o batom por cima, seguindo para fora da boca, sem exageros e pronto: a mágica dos lábios maiores acontece!”, ensina Cris.



Cristais do amor



Para quem ainda não encontrou o seu par, ainda dá tempo! Vale tudo na hora de encontrar o amor. Para aqueles que não querem passar o Dia dos Namorados sozinhos, vale usar a energia dos cristais do amor, como explica a explica a espiritualista da iQuilíbrio, Juliana Viveiros. “Cada cristal do amor possui uma identidade e energia exclusiva. Da mesma forma que a energia dentro dos cristais pode ser transferida para nossos chakras para curar doenças e dores, elas podem ser usadas para atrair coisas no universo, coisas como amor, sucesso e riqueza”, conta Juliana.

Vamos conhecer quais são esses cristais:

Quartzo Rosa - A pedra de “todos os fins” ou “amor de iniciante”. Carregando a energia feminina de compaixão e paz, o quartzo rosa é o mais popular e dominante da família do quartzo. Tradicionalmente chamada de Pedra do Coração, é usada como símbolo de amor desde 600 a.C.



Aventurina verde - É a pedra que você deve procurar se quiser mudar sua sorte e mudar seus lençóis. Seu nome vem do termo italiano “a ventura”, que significa “por acaso”. Embora muitos associem o rosa ao amor, o verde é na verdade a representação mais precisa do chacra do coração. Também uma pedra de “sucesso” e “riqueza”, usa sua energia para aproveitar o sucesso em várias áreas da sua vida, incluindo o quarto.

Topázio imperial rosa - Mais raro do que o quartzo rosa comum, ele invoca um nível de sofisticação e opulência – como as qualidades que você procura em seu próximo encontro. A pedra pode ajudar a encontrar o verdadeiro negócio e é muito útil para encontrar o amor genuíno que não será passageiro ou desaparecerá com a mudança das estações.

BELEZA DA ALMA

"Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar senão amar " - Fernando Pessoa