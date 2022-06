Instituto ajuda mulheres no mercado de gastronomia - Divulgação

Instituto ajuda mulheres no mercado de gastronomiaDivulgação

Publicado 08/06/2022 10:00

Olá, meninas!

O mercado de gastronomia sempre foi dominado por homens (garçons, ajudantes de cozinha, chefs, etc.), mas essa realidade vem mudando. A luta por igualdade e por alcançar nosso espaço é grande e nós, mulheres, estamos conseguindo vencer. A presença feminina na cozinha profissional já foi criticada, mas hoje estamos assumindo o nosso protagonismo no setor.

Para ajudar nessa etapa, o Instituto João Diniz, vem ajudando muitas mulheres na busca por uma carreira no mercado de gastronomia. Do total de 550 formados pelo espaço, com cursos profissionalizantes de gastronomia, 48% são mulheres.

A participação das mulheres neste mercado nem sempre é vista com bons olhos, mesmo depois de muitos avanços. Entre os 14 restaurantes brasileiros que receberam estrelas na última edição do Guia Michelin, por exemplo, apenas um é comandado por uma mulher. Existem muitas barreiras no mercado gastronômico, relacionadas às questões de gênero. Quando falamos sobre os cursos de formação, o número que lidera é o de mulheres. Ao mesmo tempo, nós enfrentamos uma maior dificuldade para ganhar espaço nas cozinhas profissionais.



Com competência e talento, muitas mulheres vêm derrubando barreiras no cenário da gastronomia. No Instituto João Diniz, por exemplo, elas representam metade dos formandos da área. De acordo com o empresário, que é especialista em empreendedorismo, a capacitação é a saída para melhorar os níveis salariais e tirar as brasileiras da informalidade, que atinge mais de 40% dos trabalhadores, segundo o IBGE.



- Eu capacito e emprego. Sou prova viva de como é possível empregar as pessoas: oferecendo treinamento e unindo quem precisa de mão de obra qualificada com quem precisa de trabalho”, comenta Diniz.



Uma pesquisa da OnePoll realizada em 15 países com 9 mil mulheres, incluindo brasileiras, revelou que 72% têm vontade de ter um negócio próprio. Sendo o setor da gastronomia a principal área de interesse das mulheres, com 25%. E elas têm mostrado que, também dentro desse setor, qualquer área pode ser delas.

Nós somos ou não somos imbatíveis? Então, não deixem de lado seus sonhos. Busquem pelo sucesso. Uma mulher pode ser o que ela quiser!