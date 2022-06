A artista Taty Zatto, DJ do programa da Jojo Todynho - Divulgação

Publicado 07/06/2022 20:59

Nascida na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, nosso mulherão de hoje é uma mulher de muitos talentos. Formada em psicologia, ela atua no meio musical há mais de 15 anos. Seu maior hit “Essa garota” estourou em todo o país quando ainda fazia parte da dupla “Princesa e Pebleu”. Lançou o livro “Do divã ao Funk” contando sua trajetória em 2014. Anos depois lançou-se como DJ. Em 2018, foi convidada para o programa “TVZ no ar” sob comando de Lexa no Multishow. E hoje se prepara para estar na segunda temporada do programa de Jojo Todynho, o "Jojo Nove e Meia", no Multishow. Estamos falando de DJ Taty Zatto, uma artista completa, que esbanja beleza e simpatia. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse mulherão?

Como está a expectativa para a nova temporada com a Jojo?

Estou muito feliz e animada para essa segunda temporada. Trabalhar com Jojo é incrível. Sou a que mais ri no set de gravação sem dúvidas. Na primeira temporada, já me peguei pedindo desculpas ao diretor por rir tanto e chegar a desconcentrar as pessoas durante a gravação do episódio. A sorte é que o diretor, Padu Estevão, é outro que também não resiste à espontaneidade da Jojo e, lá da switcher, também dá boas gargalhadas. Mas, o clima das gravações é exatamente esse. A gente entende que precisa se divertir fazendo o programa para poder divertir quem está assistindo.

O que ainda falta conquistar na carreira?

Amo estar na TV, conciliar a carreira de DJ e estar na TV, viver dentro do estúdio é o que de verdade amo fazer. Se tivesse que pensar em algo a mais para conquistar seria um programa fixo na TV. Pois une minhas duas paixões - TV e a música. Mas assim que acabarem as gravações da próxima temporada, volto com a agenda de shows viajando o Brasil para tocar.

Você se acha um mulherão?

Tenho muito orgulho de tudo que conquistei, muito mesmo. São 17 anos no meio artístico. Participei de inúmeros programas renomados, fui capa da Playboy, toquei em grandes festivais, viajei praticamente o Brasil todo por conta da música. E principalmente, sempre muito feliz, fazendo o que amo. Hoje me sinto realizada, pessoal e profissionalmente. Tenho uma família linda, meus filhos crescidos e já bem encaminhados, que me orgulham demais. Vivo uma fase ótima no meu casamento, os dois mais maduros e felizes por tudo que conquistamos até aqui, orgulhosos dos obstáculos que já passamos.

Como você é na vida pessoal?

Sou uma pessoa que ama colocar os outros para cima, gosto de cuidar dos meus amigos. Me preocupo de verdade com cada um. Então , se um dos meus amigos está triste eu já levo para minha casa e faço questão de conversar e fazer o que posso para ajudar. Tenho poucos mas verdadeiros amigos que seguro na mão e não solto. E eles a mesma coisa comigo. Hoje em dia sou mais caseira, já fui muito de festa, balada. Agora sou feliz quando consigo parar em casa com meus filhos, meu marido e meu cachorro. Prefiro reunir os amigos em casa do que ir para balada.

Qual recado você deixaria para as nossas leitoras?

O recado que eu deixaria para a mulherada é que primeiro de tudo se amem. Se amem mesmo, desde se cuidar (que parece bobeira, mas não é), e quando falo isso não é da estética, mas sim da saúde de maneira geral. Quando estamos bem (hormônios regulados, saúde em dia), nossas relações melhoram, nossa cabeça fica melhor para trabalhar e tudo mais. E quando estamos assim, pode ter certeza: o mundo é nosso. Se a gente quer, a gente só sossega quando consegue. Por isso, bora se cuidar, ficar de bem com a vida e conquistar tudo aquilo que é nosso!