Aprenda brincadeiras com utensílios que podem ser encontrados em casa e que estimulam também os cuidados com o Meio Ambiente Divulgação

Publicado 09/06/2022 10:00

Olá, meninas!

Estamos na Semana do Meio Ambiente, uma data comemorada no mundo inteiro e muito importante para o desenvolvimento sustentável do planeta. Para lembrar esta data tão importante, separamos uma dica valiosa para a formação das nossas crianças. Vamos ensinar atividades infantis que estimulam a autonomia e reaproveitam materiais que podem ser encontrados em casa, estimulando também os cuidados com a natureza.

A neuropsicóloga Bárbara Calmeto, diretora do Autonomia Instituto, um espaço que estimula a autonomia de crianças, jovens e adultos neurodiversos, explica como criar brincadeiras sustentáveis que os pais podem fazer com as crianças. O objetivo é estimular a autonomia desde cedo, reutilizando e reaproveitando materiais que temos em casa, o que também ajuda a promover uma educação ambiental.

1. Cole os grãos: É hora de pegar um punhadinho de feijão, milho e macarrão. Em uma folha desenhe algumas formas e peça para seu filho colar os grãos, no fim, peça para que ele remova e separe os grãos por tipo.



2. Pescaria em casa: Pegue uma bacia com água e cubos de gelo, coloque o gelo na bacia e peça para seu filho pescá-lo com uma colher no menor tempo possível, dê um prêmio simbólico quando ele conseguir pescar mais rápido.

3. Habilidades funcionais: Estimule atividades como abrir e fechar zíperes, abotoar e desabotoar camisas e amarrar laços nos tênis.

4. Palitos de Picolé: crie quebra-cabeças a partir de palitos pintados que formem figuras ou numere de 1 a 9 para estimular que a criança coloque em ordem crescente. Eles podem ser ótimos aliados para as brincadeiras estimulantes.

5. Alinhavos: A atividade de passar a linha ou barbante em furos ajuda a trabalhar a coordenação motora fina, a preensão, o sentido de direção, noções de por cima e por baixo, dentro e fora, a atenção e a concentração e a coordenação viso-motora (olhar o que se está fazendo). Esta atividade pode auxiliar no processo de alfabetização e numeração quando se usa letra e/ou número para serem alinhavados. As figuras dos alinhavos também servem como auxiliar da escrita quando as usamos para nomeações, formações de frases e pequenas produções de textos. Vale usar caixas de ovos, pedaços de papelão e outros itens reaproveitados.