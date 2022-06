Receitas caseiras de máscaras faciais para fazer no inverno - Divulgação

Publicado 11/06/2022 10:00

Olá, meninas!

O inverno está chegando! Com a diminuição das temperaturas, alguns esforços para tratar da pele são necessários. Pensando nisso, separamos algumas dicas para cuidar da beleza em casa e aproveitar a estação mais fria do ano para tratar a pele e ter um rosto bonito e saudável. A influencer e especialista em beleza, Priscila Miguel, ensina a fazer máscaras caseiras para esse período mais frio do ano.

- No inverno precisamos ter um cuidado diferente do verão. Uma dica super importante, hidratar de dentro para fora, ou seja, tomar bastante água ajuda muito. Outra dica é evitar banhos muito quentes, a água quente dificulta que o manto lipídico mantenha a umidade da pele. Além disso, use hidratantes para seu tipo de pele no mínimo duas vezes ao dia, assim ela não fica ressecada – explica Priscila.

Ter uma rotina de skincare é essencial também para ter uma boa saúde da pele. A especialista em beleza relata os benefícios de ter esses zelos diariamente.

- São inúmeros os benefícios ao cuidar da pele e tudo vai depender de qual tratamento ela precisa. Tratando a pele, notamos uma melhora na oleosidade, redução da acne, remoção de peles mortas, evitando irritações, melhorando a textura, entre outras vantagens – destaca a especialista.

Para quem deseja economizar e tratar da pele, a influencer indica fazer máscaras faciais com ingredientes que tem em casa. Mas alerta a importância da consulta com um dermatologista.

- Estamos em uma época onde há muitas opções de produtos, por isso o ideal é sempre conversar com um profissional. Porém, manter uma rotina de cuidados que incluem lavar o rosto duas vezes ao dia, tonificar ou passar um adstringente, seguir com uma vitamina C e um sérum hidratante já ajuda muito. E, é claro, sempre passar o bom protetor solar – finaliza a influencer.

Confira o passo a passo:

Máscara para tratar espinhas

Super fácil, vai ajudar a melhorar a inflamação da pele e renovação celular.

Ingredientes:

2 colheres de leite

2 colheres de borra de café

Misturar bem e aplicar na pele limpa. Deixar agir 10 minutos e retirar com água gelada.

Máscara hidratante

Esta máscara vai hidratar, melhorar a irritação da pele e ajuda a clarear manchas. Tem efeito antibacteriano, já que o iogurte é super rico em vitamina A!

Ingredientes:

Meia embalagem de iogurte natural

1 colher de mel

Misturar bem os ingredientes, passar sobre a pele e deixar agir 10 minutos. Lavar com água e seguir com o tratamento de costume.

Máscara esfoliante

Possui ação antioxidante, hidratante e emoliente, além de ajudar a remover impurezas e controlar a oleosidade.

Ingredientes:

1 xícara de água

2 colheres de borra de café

Misturar passar no rosto massageando suavemente por dois minutos. Retirar totalmente em água abundante

Cuidar da pele é essencial, não é mesmo? Mas não esqueçam de caprichar em uma dieta saudável e no bem estar da mente também. Não existe nada melhor para uma pele linda do que ter uma boa alimentação, evitar o estresse e cultivar bons sentimentos. Aproveitem o melhor da vida!

Não esqueçam de me seguir no Instagram @gardeniacavalcanti. Vocês também me encontram de segunda a sexta, a partir das 13h30, no programa Vem Com a Gente, na TV Band. Espero vocês!