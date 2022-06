Casal Alda Monteiro, de 78 anos, e o Melquizedeque Maria de Mello, de 82 - Fabrício Reis e GB Nogueira

Casal Alda Monteiro, de 78 anos, e o Melquizedeque Maria de Mello, de 82 Fabrício Reis e GB Nogueira

Publicado 12/06/2022 01:00

O dia mais esperado pelos apaixonados chegou! Hoje é o Dia dos Namorados, dia de encher o seu amor de mimos e viver os momentos sem vergonha de ser feliz. Mais do que comprar presentes caros ou grandiosos, como explicamos aqui na coluna na semana passada, o mais importante é não deixar a data passar em branco e cultivar o carinho e o afeto. O amor está no ar, então vamos aproveitar o domingo para transbordar a paixão. Só ou acompanhado é uma dia para exalar paixão .



Amor na terceira idade



Não são só os jovens que comemoram a data. Muitas pessoas com mais de 60 anos também cultivam um relacionamento sério. Manter um namoro nesta fase da vida, pode ser muito bom para a saúde dos idosos.

Contei na última sexta uma história linda de um casal que está junto há 58 anos. A Alda Monteiro, de 78 anos e o Melquizedeque Maria de Mello, de 82. Eles foram convidados pela designer de moda e especialista em noivas Thais Moraes, para um ensaio fotográfico e reviveram todos esses anos de amor.

Eles são a prova fiel de que o amor não tem idade!



Relacionamentos na terceira idade geram mais vontade de viver entre os mais velhos, além de ajudar a manter mais estável o lado emocional. Para a psicóloga Tais Fernandes, do Grupo Said, junto ao envelhecimento vem o amadurecimento e crescimento pessoal, novas maneiras de enxergar a vida e os relacionamentos.

“A busca por relacionamentos amorosos é algo natural na terceira idade, novas possibilidades de construção de relações devem ser validadas e aceitas como parte desta etapa da vida. Um relacionamento saudável, assim como a vivência da sexualidade, são positivas ao idoso e podem contribuir para o bem-estar, autoestima, apego, comunicação e afetividade. Lembre-se sempre que ser idoso não é sinônimo de impotência, incapacidade ou dependência”, explica Tais.



Dia do santo casamenteiro

No dia seguinte ao Dia dos Namorados, em 13 de junho, comemoramos o Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Muitas história de amor têm como cupido esse santo. Nossas tias, avós e bisavós já nos contavam sobre a força da oração para esse que é uma das mais conhecidas figuras católicas. Mesmo hoje, ele faz muito sucesso entre os solteiros. Diz a sabedoria popular que para reforçar o pedido por um grande amor, a pessoa deve colocar uma imagem do santo de cabeça para baixo até que o pedido seja atendido. Vale tentar a sorte!







BELEZA DA ALMA

"Quando se ama não é preciso entender o que se passa lá fora, pois tudo passa a acontecer dentro de nós" - Paulo Coelho