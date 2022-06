Nutricionista explica como seguir a dieta Sirtfood, que ajudou a cantora Adele a emagrecer - Reprodução internet

Nutricionista explica como seguir a dieta Sirtfood, que ajudou a cantora Adele a emagrecerReprodução internet

Publicado 13/06/2022 21:23

Acho que todos já notaram que a cantora Adele está muito mais magra. A artista vem emagrecendo desde abril de 2019 e já perdeu cerca de 45 kg com uma dieta que está bombando entre os famosos. Conhecida como Sirtfood, este novo regime, quando associado a uma rotina de exercícios diários, tem ótimos resultados. A nutricionista Roberta Valsechy, que é especialista em emagrecimento, explica como funciona esse novo método para conseguir o corpo desejado.

- A dieta é baseada em uma alimentação que prioriza os alimentos ricos em substâncias que ativam as enzimas sirtuínas no organismo, que favorecem o emagrecimento. Os alimentos anti-inflamatórios, ricos em antioxidantes que atuam na liberação das sirtuínas, aumentam o metabolismo e a queima de gordura corporal, acentuando a perda de peso.

A Sirtfood é dividida em duas etapas. A primeira com duas fases é focada na perda de peso e a segunda etapa visa a manutenção do peso - Roberta Valsechy.

Confira como seguir a Sirtfood:

Primeira fase - Nos três primeiros dias, a pessoa consome no máximo 1.000 calorias e deve tomar três sucos verdes por dia. E então, do quarto ao sétimo dia, a pessoa pode aumentar a ingestão calórica para 1.500 calorias, contudo, mantendo a ingestão de fibras e do suco verde, que agora passa a ser tomado duas vezes ao dia.

Segunda fase - Depois dessa fase inicial da dieta, começa então a etapa de manutenção do peso alcançado que dura 14 dias. Desse modo, nessa fase, não há um limite de calorias definido, mas se faz necessário manter o consumo de alimentos mais in natura, como verduras, legumes e frutas, sem dispensar o suco verde.

A principal vantagem da dieta é a presença de alimentos saudáveis, além é claro, do estímulo das sirtuínas. Entre os mais conhecidos podemos citar os seguintes: café; chá verde; chocolate amargo (70% ou mais de cacau); cebola roxa; oleaginosas (nozes, castanhas e avelã); rúcula; aipo; repolho roxo; couve manteiga; salsa; tâmara; frutas vermelhas; mirtilos; frutas cítricas; cúrcuma; salmão; frango.

- Para o emagrecimento é indispensável que a dieta, seja ela qual for, tenha um déficit calórico, ou seja, que as calorias ingeridas na dieta sejam menores que o seu gasto energético, como é o caso da dieta Sirtfood. Por isso não existe “melhor dieta”. O regime ideal na verdade é aquele que a pessoa consegue fazer, que seja adequado à sua realidade, rotina, gostos e aversões, desde que ela tenha um déficit calórico – explica Roberta.

Mas, atenção! A melhor maneira de fazer uma dieta é seguir a orientação de uma nutricionista. Ela poderá elaborar um plano alimentar personalizado de acordo com as suas necessidades. O emagrecimento não se resume a dietas e não funciona da mesma forma para todo mundo, já que cada organismo é único e reage diferente. Invista na sua saúde! Esse é o melhor investimento que podemos fazer.

