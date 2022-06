Festa junina - fotos Divulgação

Festa juninafotos Divulgação

Publicado 19/06/2022 01:00

O mês das festas juninas chegou! E todos que são fãs desta celebração, já estão com água na boca só de lembrar as deliciosas comidas típicas! Pé de moleque, bolo de fubá, milho assado e pinhão. Mas será que dá para saborear essas guloseimas sem culpa? Pensando nisso, a nutricionista Alice Paiva da clínica Slim Santé, explica como incorporar receitas e ingredientes típicos da ocasião de forma saudável.



"Quando o frio chega, a tendência é o seu corpo pedir por alimentos mais pesados. Isso acontece por um mecanismo de defesa, o nosso corpo tenta regular a temperatura corporal gastando mais calorias e consequentemente, gerando mais fome. Outro fator é que buscamos nos agradar com comidas que gerem prazer para suprir o desconforto que o frio causa”, explica Alice.



Confiram as dicas para um Arraiá saudável e saboroso.



Dica principal - Opte por alimentos que são cozidos ou assados com especiarias naturais, sem frituras ou com condimentos artificiais.



Pinhão - É uma comida típica riquíssima em fibras, auxilia no bom funcionamento intestinal, regula a pressão arterial, além de ser fonte de magnésio, zinco e potássio. Pode ser consumido em salada ou como aperitivo, adicionando um fio de azeite, alecrim e sal.



Milho - também é uma ótima fonte de carboidrato, que auxilia no controle de colesterol, triglicérides e glicose no sangue.



Trocas saudáveis - Ao invés de usar açúcar refinado, use: Açúcar de coco, stevia, xilitol, eritritol nas receitas. Ao invés de usar farinha de trigo comum, use: Farinha de aveia, farinha de coco, farinha de trigo integral ou farinha de arroz (sem glúten). Também vale acrescentar banana verde (biomassa) nas receitas para ter maior aporte de fibras.

Produções estilosas para a temporada de arraiás

Estilo festa junina - Reprodução

Estilo festa juninaReprodução

Na hora de preparar o look para curtir a festa junina será que é possível fugir do clichê: calça jeans e camisa quadriculada? A consultora de imagem e estilo, Camile Stefano, mostra como a estampa xadrez, as saias plissadas e a bota cowboy podem ser ótimos investimentos para a festa junina e também para compor o look de inverno.

A camisa xadrez é um clássico, mas a novidade é que esse ano as lojas contam também com calças, saias e casacos em versões coloridas. “O xadrez combina muito bem com tricots, principalmente nas cores preta e marrom, e também com as peças de moletom, que são um dos melhores investimentos para a estação”, comenta.

Outra opção para celebrar o São João é optar pela mini saia plissada, que remete ao vestido típico junino, mas traz modernidade ao look. Além de estar em alta por conta da moda colegial, tendência dos anos 90 que voltou com tudo, é uma opção coringa para todo o inverno. A minissaia combina muito bem com blusas de lã e com botas longas que são capazes de afinar a silhueta, a versão plissada é perfeita para o look romântico que combina com as festas juninas.

Essa é a oportunidade perfeita para investir na queridinha do momento: a bota cowboy.

Com vestido ou saia, calça jeans e até mesmo peças de alfaiataria, o calçado traz o toque “típico” ao visual de festa junina, porém pode ser usado o ano inteiro sem medo.

BELEZA DA ALMA

Viva hoje! Arrisque hoje! Faça hoje! Não se deixe morrer lentamente! (Martha Medeiros)