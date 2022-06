Disney On Ice no Maracanãzinho - Divulgação

Publicado 17/06/2022 08:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Disney On Ice no Maracanãzinho

Com um espetáculo que mistura inspiração, coragem e determinação através de histórias como Moana, Enrolados e Frozen! O Disney On Ice - Descobrindo Aventuras, estreia no dia 22 de junho, no Maracanãzinho. O evento apresenta uma jornada por histórias surpreendentes quando Mickey Mouse, Minnie Mouse e todos seus amigos se reúnem em cima de seus patins. Com mais de 50 personagens, o show é uma viagem pelas histórias mais emblemáticas da Disney e ficará em cartaz no Ginásio Maracanãzinho até o dia 26 de junho. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 (meia-entrada) no site da uhuu.com.

Cantor DESTRO se apresenta no festival Encurta

O cantor DESTRO - Divulgação

Neste sábado (18/06), a partir das 17h, acontece o “Festival Encurta”, evento cultural de cinema e música no Galpão Ladeira das Artes, no Cosme Velho. O festival contará com a exibição de curtas e shows ao vivo. A atração principal é o cantor DESTRO, com o show de abertura do evento. O artista é uma das novas vozes do pop nacional, que acaba de lançar a música “Avessado”, primeiro single de seu primeiro álbum homônimo. Apostando em letras e melodias dramáticas e intensas, DESTRO transita entre o alternativo, experimental e o rock, relatando temas atuais e suas vivências como jovem negro, periférico e LGBTQIA+.

O evento terá ainda a apresentação dos cantores Yasmini The Giant, Bibi Bog e Marco Baptista. A mostra de curtas terá os filmes: "A Realidade da Favela Determinada pela Própria Favela"; "Poderia Ser uma História de Amor"; "Eu Acho Muito Bonita a Forma que Eu Encontrei de Me Enganar" e "Pedro e Livia". No final do evento o palco estará aberto para um debate do público com os realizadores.

Projeto "Beco do Pantera" será inaugurado na Lapa

A Tropa da Solidariedade, projeto social criado pelo rapper Shackal - Divulgação

A Tropa da Solidariedade, projeto social criado pelo rapper Shackal, realiza nos próximos sábado e domingo (18 e 19 de junho), das 10h às 23h, a “Resenha da Tropa”, que marca a revitalização do Beco dos Carmelitas, na Lapa, que se tornará o “Beco do Pantera”, com novas cores, imagens e formas, inspirado no “Beco do Batman”, em São Paulo. O objetivo é que do local nasça a maior galeria de arte a céu aberto do estado e uma das maiores do Brasil. O evento reunirá 16 artistas da pintura e do grafite para levar seus talentos às paredes do local e vai receber shows gratuitos de Shackal, Marcelinho da Lua, MãoLee, Cyga, Slam das Minas, Mixtério, Quase Nada Gang, Isaac ZO, batalha de MCs, roda de Samba, DJs Mohamed, EgiL, Negralha e Goranmo. A programação contará também com apresentações circenses, recreação para crianças, oficina de Yoga, Feira Coworking Preto, Flash Tattoo e rodas de conversa com a atriz Adriana Birolli, embaixadora do projeto, o cantor e compositor Caio Prado, entre outros. A sede da Tropa da Solidariedade fica no Beco dos Carmelitas, 9, na Lapa, no Centro.