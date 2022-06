Cabelos ruivos merecem cuidados especiais, para evitar quebras, desbotamento e desidratação dos fios - Divulgação

Publicado 18/06/2022 10:00

Um cabelo ruivo bonito e bem tradado é sempre um arraso, não é mesmo? Mas nem todas as mulheres que optam por colorir os cabelos com esse tom conseguem manter os fios bem tratados. Os famosos “cabelos de fogo” exigem cuidados redobrados.

Vocês sabiam que apenas 2% da população possui cabelo ruivo de nascença? A cor avermelhada é decorrente de uma mutação na melanocortina, responsável por produzir a melanina que determina a pigmentação da pele e dos pelos do corpo. Mas, para aquelas que escolhem modificar as madeixas para os tons avermelhados, nós vamos ajudar a manter o visual! O hair stylist, Luigi Moretto, explica como ter um ruivo poderoso e bonito. Aprenda os passos essenciais do especialista para incluir na rotina de beleza:



Não lavar o cabelo todos os dias: Sempre que puder, Luigi indica evitar lavar todos os dias já que a lavagem excessiva pode retirar a camada natural de hidratação dos fios e deixá-los ressecados e quebradiços. O cabelo ruivo, mesmo aqueles naturais, possuem maior tendência a desbotar e perder brilho, e isso vai acontecer mais facilmente e rápido se for lavado com muita frequência.



Usar protetor solar: O protetor solar deve ser usado apenas quando o sol aparece porque a exposição solar pode ser extremamente prejudicial aos fios, assim como acontece com a pele. O sol deixa os fios mais opacos e ainda oxida a cor natural, fazendo aparecer o indesejado tom alaranjado.



Fazer o retoque apenas na raiz: Quando o retoque de cor é feito somente na raiz do cabelo, evita a sobreposição da coloração que danifica a queratina das mechas e provoca o ressecamento.



Dar preferência ao shampoo sem sulfato e a seco: O cabelo ruivo tem uma maior facilidade para desbotar, já que o pigmento avermelhado se desprende do fio com mais facilidade. Por isso, para garantir uma cor vibrante por mais tempo a dica é escolher um shampoo sem sulfato, pois eles oxidam menos e também evitam o ressecamento. Já a versão a seco é uma boa pedida para os fios mais oleosos.

Usar produtos que removam o acúmulo de metais: Grande parte dos metais penetra nos cabelos por causa do contato com a água do chuveiro, que possui substâncias como cobre e alumínio. Quando acumulados, esses metais resultam em reflexos indesejados na coloração ou na oxidação da cor, além da quebra e porosidade capilar. Por isso, intercalar o uso de produtos específicos para cabelos coloridos com produtos que neutralizam os metais no couro cabeludo é uma boa maneira de manter o cabelo ruivo deslumbrante e saudável.