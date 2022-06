10 mitos e verdades sobre emagrecimento - Divulgação

Publicado 20/06/2022 20:12

Olá, meninas!

Quando o assunto é emagrecimento e dieta, muitas pessoas têm dicas e soluções fáceis para passar, mesmo sem conhecimento. Quase todo mundo tem algum receita infalível para perder peso, não é mesmo? São tantas informações, que é muito fácil se perder no que realmente tem comprovação científica. Mas é preciso filtrar as dicas que recebemos de amigos e encontramos nas redes sociais. Pensando nisso, a nutricionista Juliana Vieira destacou 10 mitos e verdades mais comuns sobre emagrecimento. Vale conferir!

1- É preciso comer de três em três horas

MITO

Quem defende a tese tem fortes argumentos. A digestão naturalmente queima calorias, logo, o fracionamento ajudaria a manter esse processo a todo vapor. Além disso, não chegaríamos com tanta fome nas refeições principais. Mas a ciência diz outra coisa. Em 2015, cientistas americanos comandaram uma revisão de 15 estudos que analisavam como a alimentação fracionada impactava no emagrecimento. E apenas um trabalho encontrou relação entre uma coisa e outra.

2 - Beber água ajuda a emagrecer

VERDADE

Além de não ter calorias, a ingestão do líquido auxilia no funcionamento das células, ajudando a ativar o metabolismo. Esse processo contribui para a queima de calorias. Também precisamos de água para digerir alimentos, absorver nutrientes, regular a temperatura do corpo e eliminar toxinas. O ideal é ingerir cerca de 2,5 litros de água por dia.

3 - Chá de Hibisco emagrece

MITO

É importante ter em mente que, ainda que o chá possa auxiliar no emagrecimento, isso não acontece como uma ação isolada. Definitivamente, não é o chá de hibisco que, por si só, fará com que você emagreça.

4 - No inverno engordamos mais

VERDADE

Como o corpo gasta mais energia para se manter aquecido, é natural que tenhamos o desejo de comer um pouquinho mais. Mas só engordamos se não tivermos um acompanhamento nutricional elaborado.

5 - Água de coco é muito calórica

MITO

Muito apreciada em todo o Brasil, a água de coco é uma bebida natural e com baixo índice calórico: são apenas 22 calorias a cada 100 ml. Ela é predominantemente composta por água - cerca de 95% - sendo rica em potássio, cálcio, vitaminas, carboidratos, aminoácidos e antioxidantes. De preferência in natura.

6 - Dormir mal contribui para o ganho de peso

VERDADE

Noites mal dormidas causam o aumento de cortisol, o hormônio do estresse, o que contribui no acúmulo da gordura abdominal. Segundo estudos, dormir mal também resulta em uma diminuição da produção de leptina e na ampliação da produção de grelina, o que leva a pessoa a comer mais e, consequentemente, ganhar mais peso.

7 - Alimentos light são necessários na dieta

MITO

Esses alimentos são comuns na dieta de quem deseja perder peso. Mas apesar da redução calórica em relação aos comuns, eles geralmente contêm maior concentração de sódio e de conservantes.

8 - Alimentos integrais têm poucas calorias

MITO

Os alimentos integrais são mais saudáveis por conterem mais fibras, minerais e vitaminas do complexo B, nutrientes que são geralmente eliminados dos refinados. Mas o conteúdo calórico, na maioria das vezes, é equivalente entre eles.

9 - Ingerir carboidratos à noite engorda

MITO

No período da noite, o metabolismo fica mais lento, por isso, o consumo de alimentos, quando comparado com as refeições do período do dia, precisa ser menor. Mas essa redução de calorias não precisa ser necessariamente feita pelas fontes de carboidratos. É possível reduzir a quantidade de alimentos que são fontes de gordura e proteínas para conseguir manter uma restrição no período da noite.

10 - Barras de cereais ajudam a emagrecer

MITO

Dentre os principais ingredientes das barrinhas estão açúcar, xarope, maltodextrina e gordura hidrogenada. Por isso, não são boas opções para uma dieta saudável e podem até atrapalhar o emagrecimento.

Gostaram das dicas? Agora é só cuidar da alimentação e seguir as orientações para uma dieta saudável e para ter aquele corpo com tudo em cima!

Vocês também me encontram no Instagram @gardeniacavalcanti e de segunda a sexta, a partir das 13h30, no programa Vem Com a Gente, na TV Band. Espero vocês!