A churrascaria Fogo de Chão inaugura nesta sexta-feira (24/06), sua nova unidade na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 24/06/2022 10:36

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Fogo de Chão abre nova unidade na Barra

A churrascaria Fogo de Chão inaugura nesta sexta-feira (24/06), sua nova unidade na Barra da Tijuca, dentro do Barrashopping. A loja tem design contemporâneo com referências à cultura gaúcha, valorizando as raízes da rede. Um dos destaques do novo restaurante é o Dry Age Cabinet (refrigerador a seco para cortes nobres). Além disso, o espaço possui ainda uma churrasqueira estilo península, situada no centro do restaurante, proporcionando aos clientes a oportunidade de conferir de perto a preparação das carnes. A casa também conta com um bar, onde, durante o Happy Hour, é disponibilizado um cardápio com preços especiais, com drinks e vinhos premiados. Destaque para o Hambúrguer de Picanha, Polenta Frita e Mix de Pastéis e os Brioches de Frango Apimentado e Costela.

