Tabagismo na gravidez: riscos para a mamãe e para o bebê - Divulgação

Publicado 23/06/2022 09:00

Toda mulher sabe que durante a gestação deve adotar alguns hábitos para manter a sua saúde e a de seu bebê. Essas ações podem evitar complicações durante o parto e promovem o bem-estar e um melhor desenvolvimento para a criança, mesmo após o nascimento. Evitar o tabagismo na gravidez é um deles. Fumar já é extremamente prejudicial para o próprio fumante, imaginem os danos para o feto? Além de uma série de problemas para a saúde em geral, na gravidez este hábito é bastante perigoso e está relacionado a uma série de complicações.

Os riscos para o bebê

Segundo Alexandre Rossi, ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, quando a gestante inala as substâncias presentes no cigarro, o organismo do feto é afetado igualmente.

- A nicotina diminui o fluxo sanguíneo até a placenta, enquanto o monóxido de carbono pode reduzir o oxigênio que circula no corpo do bebê. Ao longo dos meses, o tabagismo na gestação eleva as chances de prematuridade e baixo peso no nascimento, má-formação neurológica e respiratória e, em casos extremos, maiores riscos de mortalidade fetal – explica o médico.

Para a gestante

Além de potencializar diversos males relacionados ao tabagismo já conhecidos, na gestação existe um maior comprometimento das vias respiratórias.

- Isso porque, as alterações naturais da gravidez reduzem a imunidade do organismo, tornando a mulher mais suscetível a diversas doenças, inclusive o câncer. O tabagismo também aumenta os riscos de hemorragias – alerta o ginecologista.

O ideal é parar de fumar antes de engravidar

As fumantes que estão gestantes devem ser alertadas por seus médicos durante as consultas sobre os riscos na gravidez. Se a mulher ainda não está grávida, talvez seja mais adequado parar de fumar antes da concepção.

- Além do tabagismo, é importante também detalhar ao médico obstetra sobre o consumo, ainda que esporádico, de álcool, drogas e qualquer medicamento que a gestante tenha o costume de utilizar. Mesmo antes da concepção. O médico precisa ter todas estas informações para orientar e garantir que a gestação ocorra com a máxima segurança possível – explica Alexandre.

Gerar um bebê é um verdadeiro milagre. Todas as mulheres que já viveram essa experiência sabem como esse é um momento incrível. Por isso, não fumar na gravidez é mais que um cuidado, é uma prova de amor ao seu bebê. As futuras mamães precisam cuidar da saúde, além de garantir que o neném venha ao mundo saudável e seguro.

