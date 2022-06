Dia de São João: comemore com segurança e alegria - Divulgação

Publicado 24/06/2022 11:03

Olá, meninas!

Hoje é dia de São João, dia 24 de junho! O santo é um dos principais ícones das festas juninas, junto com São Pedro e Santo Antonio. É dia de dançar quadrilha, usar roupas caipiras. Mas a data também é marcada pelas brincadeiras das festas caipiras como pescaria, boca do palhaço, jogar argolas. E, claro! Pelas delícias da culinária, com várias comidas e doces típicos, como: milho, pamonha, cocada, canjica, quentão.

E para quem não pode comemorar fora, a dica de hoje é preparar uma mesinha em casa mesmo. Caprichar na maquiagem e no look junino. Colocar músicas típicas e não deixar a data passar em branco. Vamos comemorar e celebrar o dia desse santo tão importante para a nossa cultura.

O dia é de festa, mas não podemos deixar de fazer um alerta! Algumas brincadeiras são perigosas. Cuidado com fogueiras e fogos de artifício, e não soltem balões, é crime! Eles podem causar incêndios.