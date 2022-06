Mitos e verdades sobre preenchimento labial - Reprodução Internet

Publicado 25/06/2022 22:32 | Atualizado 25/06/2022 22:41

Olá, meninas!

O preenchimento labial é um dos procedimentos estéticos que está em alta no momento e vem sendo muito procurado pelas mulheres que buscam realçar os lábios ou querem uma boca mais sexy. Mas ele não é o queridinho só da mulherada, muitos homens fazem também. O método tem diversas finalidades, como dar volume, contorno e também corrigir assimetrias.

- O procedimento é feito com ácido hialurônico, que é um gel totalmente biocompatível com nosso corpo, pois se trata de uma substância que já é presente em nosso organismo. O ácido hialurônico é o produto indicado e mais seguro para se fazer qualquer tipo de preenchimento, porque ele é reversível. Portanto se houver necessidade, a retirada pode ser feita. Por isso é de total importância saber escolher um profissional altamente qualificado - explica o cirurgião-dentista especialista em harmonização facial, Cesar Philipe.

Ele explica quais os mitos e verdades sobre o procedimento:

MITOS

- O processo é doloroso;

- É irreversível;

- Só as mulheres podem fazer;

- O paciente perde a sensibilidade dos lábios.

VERDADES

- É feito com anestesia;

- O local pode ficar com hematomas;

- O preenchimento hidrata, dá volume e modela a boca;

- Os resultados são individuais;

- Seguir corretamente as recomendações pós-procedimento farão a diferença no resultado;

- A marca do ácido hialurônico influência no resultado.

As técnicas vão variar de acordo com a necessidade de cada paciente, pois existem vários tipos de lábios com estruturas e anatomias diferentes.

- É muito importante antes de fazer o procedimento, realizar uma avaliação com o profissional para saber qual é o seu tipo de lábio. O profissional deve respeitar os limites de cada paciente, para não deixar uma boca desproporcional e prezar sempre a elegância e a sutileza - explica o especialista.

Para quem deseja se submeter ao procedimento, César deixa algumas dicas importantes.

- O primeiro passo é escolher um profissional altamente qualificado, buscar suas referências. Não vá em busca de valores, vá em busca de qualidade no procedimento. Não se iluda com valores abaixo do padrão, pois provavelmente um lugar mais em conta poderá utilizar um ácido hialurônico de qualidade inferior – finaliza o cirurgião-dentista.

Observamos que muitas pessoas estão exagerando no procedimento em busca de uma estética, mas devemos estar atentos se aquilo combina ou não com o nosso rosto. O preenchimento está na "moda", mas será que existe moda quando se fala de estética? Será que um "bocão" combina comigo? Façam essas ponderações antes. O meu recado para vocês, meninas, é que cuidem da autoestima e sejam felizes. Mas que procurem o melhor de maneira ponderada e com segurança e qualidade.

Vocês também me encontram no Instagram @gardeniacavalcanti e de segunda a sexta, a partir das 13h30, no programa Vem Com a Gente, na TV Band. Espero vocês!