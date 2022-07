Publicado 02/07/2022 10:00

Olá, meninas!

Com esse friozinho, muitas mulheres desistem de fazer alguns procedimentos estéticos. E muitas deixam os cuidados para quando a temperatura volta a esquentar. Mas será que essa prática é correta? Nada disso! Segundo a biomédica Gabriela Silveira, da clínica Slim Santé, o ideal é aproveitar a baixa temperatura para realizar essas técnicas. Ela destaca todas as informações e tira várias dúvidas sobre esse assunto.

Por que é melhor realizar procedimentos estéticos no inverno?

Como se sabe, nessa época do ano há menor incidência de raios solares, tornando-se o momento ideal para a realização dos procedimentos que possam gerar qualquer hematoma ou vermelhidão na pele, como a secagem de vasinhos, intradermoterapia, microagulhamento, peelings e lasers mais potentes. No inverno, a exposição solar do corpo acaba sendo menor, pois fazemos uso de calças, blusa de frio, o que além de diminuir ainda mais a exposição solar, esconde os eventuais hematomas e manchas que tais procedimentos possam gerar.

É preciso se preocupar com os efeitos solares apenas no verão?

De jeito algum! No inverno, muitas pessoas descuidam do protetor solar, já que nem sempre o sol está aparente. Porém, é importante sabermos que a radiação UV atravessa as nuvens e a chuva. Ou seja, o efeito de queimadura que a radiação UVB gera, está reduzido nessa época, entretanto, o efeito da radiação UVA é presente o ano todo. Então, mesmo com uso de protetor solar, os raios UV não são 100% bloqueados.



Além do uso do protetor, o que mais é recomendado para a saúde da pele?

Especialmente nessa época do ano, é importante ter cuidado redobrado com a hidratação com uso de cremes que tenham ácido hialurônico, coenzima q10, vitaminas A e E, que são essenciais para atrair e reter a água. Além disso, é muito importante não se esquecer de ingerir água nesse período, pois a pele necessita de hidratação de fora para dentro, mas também de dentro para fora. No inverno, temos a tendência de beber menos água, então uma dica para conseguirmos ingerir mais água é justamente abusar dos chás que auxiliam também a deixar o corpo quentinho. Outra vantagem, é que no inverno podemos cuidar do corpo que queremos ter no verão. Tanto com dietas, quanto com tratamentos para celulite, gordura localizada e flacidez. Assim temos tempo para no verão estarmos como gostaríamos.



Quais cuidados devem ser tomados antes e depois dos procedimentos?

Depende muito do que será realizado. No geral, avalia-se antes do procedimento se o paciente está fazendo uso de medicamentos e quais são eles, pois existem alguns que têm contraindicação como: corticoides e anti-inflamatórios. Também é preciso avaliar se a pele está integra, se a paciente é lactante, e no caso de gestante, a maioria dos procedimentos é contraindicado.

Já no pós do procedimento, os principais cuidados são: evitar a exposição solar (devido ao risco de manchas, principalmente se houver algum hematoma), não ingerir bebidas alcoólicas no período de 24 horas, e o uso de alguns fármacos como os corticoides, anti-inflamatórios e antibióticos, que podem interferir no resultado final.

Gostaram das dicas? Vocês também encontram outras dicas no meu Instagram @gardeniacavalcanti e de segunda a sexta, a partir das 13h30, no programa Vem Com a Gente, na TV Band. Espero vocês!