Publicado 01/07/2022 10:00

Festa Julina com solidariedade em Nova Iguaçu

O tradicional Arraiá D’Ajuda completa 29 anos de alegria e solidariedade. E, como já é tradição, o Shopping Nova Iguaçu abre suas portas para o evento que acontece entre os dias 1º e 3 de julho, e conta com atrações para todos os gostos, incluindo shows, brincadeiras e, claro, comidas e bebidas típicas. A festa é solidária e o principal objetivo é arrecadar fundos para manutenção dos projetos do Centro Social São Vicente. Toda a renda arrecadada é revertida para a instituição. Nesta sexta-feira (1/07), o Arraiá começa às 18h, com o show de Diogo Milani. No sábado (2/07), o evento promove, a partir das 9h, a corrida infantil Idalina Bottari. A partir de 12h, o Baile da Melhor idade, que irá reunir apaixonados pela dança ao som de samba, bossa nova, entre outros. Para fechar a noite, às 18h30, a cantora Leila Dinah apresenta um tributo a Marília Mendonça. No domingo (3/07), as festividades começam às 12h30 com o show do Trio 758, apresentando o melhor da MPB e do POP. Às 14h30, é hora de arrastar o pé com o Trio Baião Lunar. Na sequência, o grupo Ploc Show apresenta o melhor dos anos 80. E pra fechar o evento, o grupo Pimenta do Reino apresenta os maiores sucessos do forró.

Sábado é dia de feira de adoção de animais no Botafogo Praia Shopping

O Botafogo Praia Shopping, em parceria com a ONG Pet Chance, vai promover uma feira de adoção neste sábado (2/07), das 11h às 17h, reunindo cachorros e gatos que precisam de um novo lar. No evento também será possível fazer doações de material de limpeza, roupinhas, caminhas, rações e medicamentos. A ação acontece no 5º piso. Serão 15 cachorros, sendo cinco filhotes, e três gatos disponíveis para adoção imediata. Para levar um amiguinho para casa é preciso ser maior de 18 anos, apresentar um documento com foto (RG ou CNH) e o número do CPF, além de comprovante de residência. Além disso, o candidato a tutor deve passar por uma breve entrevista com as voluntárias. Se o animal escolhido for um gatinho, é importante que o apartamento seja telado ou que a casa não tenha acesso direto à rua.