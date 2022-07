Procedimentos para "poupar" colágeno - Divulgação

Procedimentos para "poupar" colágenoDivulgação

Publicado 03/07/2022 01:00

Sim, perdemos colágeno! A proteína que dá sustentação e firmeza na nossa pele. A partir dos 28, 30 anos, perdemos cerca de 1% de colágeno ao ano. Por isso, desde cedo, temos que começar a pensar em estimular ou pelo menos não destruir nosso colágeno. E como podemos fazer isso?



O envelhecimento faz parte do processo natural do organismo, mas a combinação de procedimentos estéticos está cada vez mais a nosso favor na hora de diminuir os efeitos do tempo. E hoje são várias as opções para manter a beleza da pele, como “poupar” colágeno.



A dermatologista Sumaya Neves, da Clínica Goa, explica que os bioestimuladores de colágeno podem ter essa função com ótimos resultados no combate à flacidez e ao estímulo da produção de colágeno.



“O ‘Ácido-poli-L-lático’ (PLLA) é um dos mais indicados, pois é aplicado abaixo da derme, ativando as fibras de elastina e colágeno, atenuando as marcas de expressão e corrigindo a perda de sustentação da pele. Além desse, a ‘hidroxiapatita de cálcio’ e o ‘ácido policaprolactona’ também podem ser indicados”, explica Sumaya.

Existe também muita tecnologia atualmente que auxilia nos tratamentos para estimular o colágeno.

“O queridinho do momento é o ultrassom microfocado, que age por meio das ondas que são emitidas pelo aparelho, aquecendo as camadas mais profundas da pele e provocando microcoagulações e contração das fibras de colágeno. A radiofrequência também é uma tecnologia muito indicada”, destaca a dermatologista.



Cuidados ao alcance de todos

Mas para quem não tem grana para fazer esses tratamentos, a especialista deixa deixa dicas importantes que podem ajudar a “poupar” colágeno e tornar a pele mais bonita e jovem. Existem dicas de saúde para retardar o envelhecimento da pele, que qualquer pessoa pode começar a fazer hoje mesmo!



“Uma dieta equilibrada, evitar exposição solar sem protetor, alem de aumentar o consumo de água, são alguns fatores que aceleram o envelhecimento da pele”.

BELEZA DA ALMA

"Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas" - Luís Fernando Veríssimo