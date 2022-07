Espetáculo "Meninos e Meninas", em cartaz no Teatro Cândido Mendes - Clarissa Ribeiro

Espetáculo "Meninos e Meninas", em cartaz no Teatro Cândido MendesClarissa Ribeiro

Publicado 08/07/2022 10:00

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Espetáculos para adolescentes no Teatro Cândido Mendes

A diversão está garantida. Cinco espetáculos voltados para o público adolescente, “Meninos e Meninas”, “Santa Disciplina”, “Sabagaça”, “Terror Show”, e “Garotos” estreiam temporada no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, a partir desse mês. A direção é dos diretores Afra Gomes e Leandro Goulart. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla ou na bilheteria do Teatro, na Rua Joana Angélica, 63, em Ipanema. “Meninos e Meninas” é um espetáculo onde os adolescentes rasgam o verbo e contam tudo, sem meias palavras e sem caretice sobre todos os assuntos - desde os corriqueiros até os mais polêmicos: bullying, descobertas sobre a sexualidade, bulimia, amor, beijos, skates e coreografias de tirar o fôlego! A peça fica em cartaz aos sábados e aos domingos, sempre às 17h. O espetáculo “Santa Disciplina” conta a história de Cadu, o estudante que da noite pro dia vê-se envolvido numa rede de intrigas envolvendo a misteriosa Madre Superior, um corpo docente completamente fora dos padrões educacionais e dezenas de alunos que se viram contra o colega. A peça fica em cartaz aos sábados e domingos, sempre às 20h.





Shopping Nova América promove Arraiá Raiz

O Shopping Nova América vai receber o Arraiá Raiz, que vai agitar as celebrações típicas desta época do ano em um megaevento reunindo o melhor da gastronomia típica, as tradicionais brincadeiras, além de apresentações de quadrilhas e shows de forró e sertanejo. A festa acontece em dois fins de semana: 8, 9 e 10 e 15, 16 e 17 de julho, no estacionamento do empreendimento. A entrada é gratuita. Na sexta, a festa rola das 17h às 23h. Já no sábado e no domingo, os embalos começam às 14h e vão até 23h. O Arraiá terá a participação de 30 expositores, garantindo diversão para toda a família. Nas tradicionais barracas de comidas típicas não vão faltar guloseimas que todos amam, como doces e bolos, canjica, milho, pamonha, cural, caldos, salsichão, carne de sol e aipim frito. Além de quentão e cervejas artesanais. Já as brincadeiras típicas, a exemplo de pescaria, boca do palhaço e touro mecânico, vão alegrar crianças e adultos. Aos sábados e domingos, também haverá recreação infantil, a partir das 16h, gratuitamente.