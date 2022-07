No Dia Mundial do Chocolate, conheça os mitos e verdades sobre esse doce que é sucesso garantido - Divulgação

Publicado 07/07/2022 10:00

Olá, meninas!

Hoje, dia 7 de julho, comemoramos o Dia Mundial do Chocolate. Uma data especial para comer o doce sem culpa, não é mesmo? Nada disso! Eu também gosto muito de chocolate, mas não podemos descuidar. Aliás, essa sobremesa é um sucesso absoluto entre nós, mulheres. Ele ajuda a controlar a ansiedade, melhora os sintomas da TPM e ao contrário do que muitos pensam, ele pode trazer diversos benefícios para a saúde.

Muitas dúvidas surgem quando o assunto é o consumo de chocolates: O produto é prejudicial à pele? Chocolate engorda? Afinal, faz bem ou mal para a saúde? Para responder essas perguntas, conversamos com a dermatologista Ana Paula Fucci, o médico Franklin Veríssimo, especialista em medicina estética e com a nutricionista Alice Paiva. Confiram os mitos e verdades sobre esse doce tão querido no mundo inteiro!

Chocolate faz mal à saúde - Mito.

O cacau é um potente antioxidante, muito rico em polifenóis, que ajudam a prevenir o envelhecimento. Portanto, não é ele o responsável pelos malefícios, mas sim o leite e a gordura saturada que são adicionados a ele no preparo do produto final.

Chocolate melhora a libido - Verdade.

Quanto maior a porcentagem de cacau, mais haverá a estimulação de liberação de Serotonina neurotransmissor que proporciona a sensação de prazer, a Feniletilamina também conhecida como "hormônio da paixão” e Alcaloide um estimulante que potencializa a libido. A estimulação do cacau em todos esses neurotransmissores potencializa e aumenta a libido.

Comer muito chocolate pode causar acne - Verdade.

O chocolate ao leite e o chocolate branco devem ser evitados, pois têm alto índice glicêmico, ou seja, o açúcar no sangue pode subir rapidamente, ocorrendo um pico na liberação de insulina para compensar. Esse mecanismo causa o aumento da produção de sebo e da oleosidade da pele, que pode levar ao desenvolvimento ou a piora da acne. Além disso, esse alto teor de açúcar nas células danifica o colágeno e a elastina, provocando envelhecimento, rugas e flacidez.

Chocolate pode ser aliado da beleza - Verdade.

O chocolate tem um grande poder de hidratação, daí o uso das máscaras de chocolate, que podem ser indicadas para peles muito secas ou fotoenvelhecidas. Ao ser aplicado sobre a pele, o chocolate aumenta a circulação sanguínea, melhorando a nutrição e hidratação das células. Indicações para o peeling de chocolate: melasma, manchas hipercrômicas superficiais de diversas etiologias, manchas causadas pelo fotoenvelhecimento, pele flácida e seqüelas de acne. Mas atenção! Não é recomendado usar o chocolate puro comestível na pele por conter graus variados de manteiga de cacau, que pode ser inadequado para peles oleosas.

Todos chocolate é bom para o organismo - Mito.

O cacau é um rico antioxidante e o chocolate amargo tem também polifenóis que combatem os radicais livres. Para aproveitar os benefícios do produto para a pele, cabelos e até mesmo unhas é necessário apreciá-lo com moderação, já que é um alimento calórico, rico em gordura e açúcar. Em doses moderadas e dando preferência ao chocolate amargo, o produto é bom para a pele, pois o chocolate possui antioxidantes, gorduras boas, vitaminas e minerais. Uma das fontes ricas em polifenóis é o chocolate amargo (70% de cacau), que é um excelente antioxidante.

Chocolate melhora a ansiedade - Verdade.

O chocolate é rico em flavonoides, um antioxidante que ajuda na produção de serotonina, conhecido como o hormônio do bem-estar, além disso, o elemento é capaz de reduzir a neuro inflamação, diminuindo a morte celular do cérebro e melhorando a circulação do sangue pelo corpo.

Depois de falarmos sobre essa delícia, deu até água na boca! Então, vamos comemorar essa data, consumindo o chocolate com moderação. Não esqueçam de manter o bem estar e a alimentação saudável. Nada de exageros e aproveitem para saborear o doce com uma boa companhia e muita animação!