Saiba como encontrar o tom de mecha ideal para o seu cabeloDivulgação

Publicado 09/07/2022 10:00

Olá, meninas!

Você já ouviu falar em contraste pessoal? Queridinho no universo de moda e beleza, ele é usado como base para a definição da paleta de cores dos looks, dos tons das makes e até das nuances das mechas. Essa teoria, que leva em consideração a diferença entre as cores do cabelo, pele, boca, olhos e até sobrancelha, também é fundamental para que haja harmonia entre a tonalidade dos fios e a beleza natural de cada pessoa.

Um cabelo com mechas bem feitas sempre é sucesso garantido. Mas para ajudar a entender qual o tom combina mais com o seu estilo e biotipo, a hair stylist, especialista em mechas, Natali Morel, deixa dicas e explica como o tom de pele, os tipos de cabelos e até a personalidade são essenciais para escolher a mecha ideal.

- A mulher precisa pensar, antes de tudo, qual é a imagem que ela quer passar. O cabelo é um acessório que não trocamos no dia a dia, e ele fala muito sobre o nosso posicionamento. Naturalmente, cores quentes são mais comunicativas e cores frias mais introvertidas. Por isso, um ponto que eu considero importante na escolha do tom dos fios é o tipo de profissão da pessoa, o momento atual que ela está vivendo, entre outras questões – explica Natali.

Confiram as dicas da especialista:

1 - Atenção especial ao tom e subtom da pele: É superimportante levar em consideração o tom de pele da pessoa e, principalmente, o seu contraste. Não parece, mas o subtom também influencia muito na seleção e faz toda a diferença. Mulheres de pele quente harmonizam muito com cabelos mais iluminados em volta do rosto, principalmente desde a raiz. Já mulheres de subtom frio harmonizam melhor com pouca quantidade de mechas, se possível distante da raiz, cores fechadas favorecem muito mais. Porém, não é só o tom que precisa de atenção.

2 - Vá além do contraste pessoal na hora de escolher a cor: Em relação ao tom da mecha, opte por buscar isso na sua personalidade, seguindo os quatro temperamentos humanos. É costume indicar tons quentes para mulheres coléricas/ sanguíneas e tons frios para fleumáticas/melancólicas.

3 - Entenda qual desenho de mecha fica melhor no seu rosto: As mechas são os desenhos dos cabelos e cada tom precisa se adequar ao capilar. Por exemplo, cabelos cacheados e crespos precisam de técnicas diferentes. Como por exemplo, as técnicas a mão livre, onde criamos um desenho totalmente personalizado. Já os que têm fios brancos, podem utilizar mechas finas que criam uma ilusão de ótica e camuflam os brancos.

As dicas são importantes para ajudar na escolha e direcionar para uma opção certa na hora de ir ao salão de beleza. Mas antes de fazer qualquer mudança, procure sempre cultivar a sua essência e a sua personalidade. Um cabelo que fica bom em uma pessoa, nem sempre será uma boa escolha para você. Mantenha o seu estilo e seja sempre você mesma. Você é única! O sucesso do look depende de uma mulher de bem com a vida e com a autoestima lá em cima.