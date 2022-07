Médico anestesista foi preso após estuprar grávida durante a cesariana - Reprodução

Publicado 11/07/2022 21:16 | Atualizado 11/07/2022 21:35

Olá, meninas!

Mais um caso terrível de violência contra a mulher ganhou grande repercussão nesta segunda-feira (11/07). O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, de 31 anos, foi preso em flagrante após estuprar uma paciente no centro cirúrgico durante um parto cesárea. O caso aconteceu no Hospital da Mulher Heloneida Studart, na Baixada Fluminense. O crime só se tornou público graças à coragem da equipe de enfermeiras do mesmo hospital, que conseguiu gravar um vídeo do momento em quem o médico comete o ato.

Um episódio estarrecedor e completamente absurdo. Uma mulher não está segura nem mesmo durante o seu momento mais lindo e mais sublime, quando está dando à luz.

Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostraram que em 2021 uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos no Brasil. O levantamento revela cerca de 56 mil casos de violência sexual contra mulheres no ano passado. Vivemos uma verdadeira cultura do estupro.

Esse crime que chocou o país, só reforça como todas nós somos verdadeiros mulherões. Vivemos em um mundo onde diariamente enfrentamos situações como esta. Até quando vamos suportar esse tipo de dor? A gente precisa urgente de medidas duras para reprimir esse tipo de crime absurdo.

Esse estupro feito em uma situação de extrema vulnerabilidade da mulher mostra como não existem limites para o machismo e a perversidade de alguns homens. Não podemos mais tolerar esse tipo de atitude.

Mais do que respeito e segurança, exigimos que essas cenas não se repitam mais. Como mãe e como mulher eu me sinto completamente agredida também. Já chega, precisamos de um basta!

Somos super mulheres porque aguentamos tantas situações terríveis e temos que lidar com um mundo que nos dilacera. Por uma sociedade que cuide e proteja as mulheres, precisamos nos unir. Mexeu com uma, mexeu com todas.