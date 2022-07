A cantora Anitta - Reprodução

Publicado 13/07/2022 10:00

Olá, meninas!

Na última semana os fãs da cantora Anitta se sensibilizaram com o drama vivido pela artista, que fez um desabafo sobre a sua batalha contra a endometriose. O relato destacou a importância do diagnóstico e tratamento da doença, um problema bastante comum entre as mulheres.

Muitos não sabem, mas eu sofri por anos com os sintomas da endometriose. Fui diagnosticada e me disseram que eu não poderia ser mãe por causa do problema. Lutei contra a doença, fiz várias cirurgias e encontrei um especialista que me ajudou muito - o Dr. Petrus Camara, de Recife. Hoje sou mãe do meu menino, meu grande companheiro Miguel. Por isso hoje, vamos fazer o alerta sobre esse problema tão grave, com ajuda desse médico que sabe tudo sobre o assunto.

- A doença foi descrita pela primeira vez em 1860, portanto, tem mais de 100 anos, não é uma doença nova. Em 70% a 90% dos casos das mulheres que sofrem com o problema, a menstruação reflui, cai na cavidade abdominal e pode se implantar em tecidos como ovário, trompas, intestino, bexiga, entre outros. A endometriose atinge cerca de 10% das mulheres – explica o Dr. Petrus.

Dados da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, mostram que 1 a cada 10 brasileiras sofrem com o problema. É urgente que toda mulher conheça a doença e saiba como identificar e tratar.

- O diagnóstico é feito através dos sintomas e queixas apresentadas pelas pacientes e exames físicos e ginecológicos, como ultrassonografia transvaginal e ressonância magnética. Infelizmente ainda hoje ocorre uma demora de cerca de sete anos entre o tempo de início dos sintomas e o diagnóstico definitivo. Os principais sintomas são cólica, dor na relação sexual, dor pélvica fora do período menstrual, alterações intestinais, urinárias e infertilidade – ressalta o especialista.

A demora no diagnóstico é um dos principais problemas. O médico explica a importância de procurar tratamento o mais rápido possível e ressalta quando a mulher deve acender o alerta.

- Quando a cólica se torna progressiva e incapacitante, em muitos casos levando a mulher a procurar um serviço de emergência médica, é hora de procurar um especialista. O tratamento consiste no uso de analgésicos, anti-inflamatórios e hormônios. E deve ser associado à reeducação alimentar, evitando alimentos que favorecem a inflamação. Além disso, usamos também como tratamento a atividade física, fisioterapia pélvica, acupuntura e até psicoterapia. Em alguns casos, é indicado o tratamento cirúrgico como a laparoscopia para remoção dos focos da doença – finaliza Dr. Petrus.

A doença é muito grave e pode gerar problemas que vão refletir em uma vida inteira. Eu procurei ajuda e corri atrás do meu sonho de ser mãe. Mas muitas mulheres não têm essa consciência. Fica aqui o meu alerta: não sofram, procurem tratamento!

O tempo é nosso inimigo quando o assunto é endometriose. Fiquem ligadas e ajudem umas as outras. Uma amiga, uma irmã, uma colega de trabalho. Qualquer mulher pode precisar desse esclarecimento. A informação é tudo, vamos multiplicar esse apoio e debater esse tema.