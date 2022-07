Parque de cama elástica no Shopping Via Brasil é opção para as férias - Divulgação

Parque de cama elástica no Shopping Via Brasil é opção para as férias Divulgação

Publicado 15/07/2022 17:37

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Parque de cama elástica nas férias de julho

Neste mês de julho uma boa opção para as férias escolares é o Big Jump USA. O parque de cama elástica oferece uma alternativa saudável para os pequenos e segura para os pais. O espaço possui 1.250m² com mais de 50 camas elásticas interligadas à parede de escalada, piscina de espuma, basquete, cotonetes gigantes, circuito ninja, parkour, slackline e espaço infantil. Contando também com uma área kids para crianças de até 5 anos, uma área reservada para elas se divertirem mais livremente, porém, para acesso às camas elásticas maiores, é necessário um adulto para acompanhar os pequenos. A partir dos 6 anos de idade, é liberado usar todo o espaço do parque. Não há limite de idade, toda a família pode pular. Os responsáveis podem fazer agendamento on-line, o parque fica no Shopping Via Brasil, em Irajá.

Família Encantada no Teatro Vannucci

A peça Família Encantada, uma produção do Pepeto Teatro Infantil, fará duas únicas apresentações nos dias 30 e 31 de julho, às 15h, no Teatro Vannucci, na Gávea. O espetáculo será apresentado em formato pocket, uma adaptação do enorme sucesso do cinema e streaming para o teatro. Na história, a casa Madrigal é única e mágica! Cada criança que mora lá recebe uma doação no seu 5º aniversário. A encantadora jovem Mirabel, única da família que não recebeu um dom mágico, se desdobra para dar orgulho a família, até que problemas no encanto da família Madrigal começam a acontecer e ela acaba mostrando seu valor. Poderes ou não, ela está determinada a salvar sua família! Uma peça musical, animada e com mensagens que encantam as crianças e os adultos.



Temporada de baleias Jubartes aquece o turismo

Temporada de baleias Jubartes aquece o turismo - Divulgação

Temporada de baleias Jubartes aquece o turismoDivulgação

Todos os anos, de julho a novembro, as Jubartes descem até a costa brasileira para acasalarem e terem seus filhotes nas nossas águas quentes. Com a abertura da temporada, o turismo de observação fica aquecido e o país recebe visitantes de várias regiões. O corredor de migração passa pelo litoral do Rio de Janeiro em direção ao Nordeste. A Zona Sul do Rio e a cidade de Arraial do Cabo são ótimos pontos de visitação para apreciar os animais, que passam próximos de praias, costões e barcos. Na Bahia, a cidade de Prado também é um dos principais pontos de observação.

Nas terras baianas, para quem quiser aproveitar a temporada de Jubartes, uma ótima opção de hospedagem é a Pousada Casa de Maria. O estabelecimento possui o Selo Turismo Responsável e fica a 250 metros da praia de Novo Prado. “A cidade de Prado é conhecida como porta de entrada da Costa das Baleias. Nos preparamos para receber esses visitantes e oferecemos passeios para ver as baleias em parceria com uma empresa especializada. O passeio inclui uma visita em Abrolhos, onde é possível caminhar no Arquipélago e praticar mergulhos, além de avistar as espécies de aves que lá habitam como Atobá, Andorinhas e Grazina – explica a proprietária da pousada, Maria Venturelli, a Nildinha.