Vocês sabiam que 3,6% da população mundial convive com a ansiedade? Para mulheres, esse transtorno é ainda mais comum. Somos mães, profissionais, chefiamos famílias, são muitas as responsabilidades. Por isso, controlar a ansiedade quase sempre é um desafio. O que muita gente não sabe é que esse problema pode interferir e comprometer a qualidade do sono.



Dormir mal uma ou duas vezes por conta de uma ansiedade pontual é compreensível. No entanto, a qualidade do sono começa a ser afetada quando a ansiedade se torna uma constante na vida de alguém, como é comum diante de problemas financeiros, por exemplo.



“A longo prazo, não dormir bem pode causar hipertensão, maior risco de AVC, de infarto, mal de Alzheimer, obesidade, alguns tipos de câncer, diabetes, problemas hormonais, baixa imunidade e impacto na consolidação de memórias. A curto prazo você começa a perceber os efeitos quando se pega esquecendo informações importantes com frequência, perdendo a paciência em situações que jamais tirariam você do sério em condições normais e facilitando o adoecimento”, explica a neuropsicóloga Aline Gomes.



A melhor maneira de evitar esses efeitos e garantir boas noites de sono é entender se a hiperexcitação é algo pontual ou se tem se mostrado mais permanente. Uma coisa é se sentir ansiosa diante de uma viagem de férias e perder o sono por causa disso. Outra é não encontrar uma motivação exata (ou ter muitas motivações diferentes) e sentir-se ansiosa o tempo inteiro. Nesses casos, isso pode afetar toda a rotina.



“Quando o problema se torna um distúrbio é fundamental o diagnóstico e o tratamento adequados. Um profissional de saúde mental pode mapear esse quadro corretamente. Por isso, buscar um psicólogo ou psiquiatra em momentos de grande ansiedade é vital para evitar a bola de neve que pode ser desencadeada por essa condição”, ressalta Aline.



Para as situações ocasionais ou leves, a prática da higiene do sono, que é um conjunto de ações que ‘preparam’ o corpo e a mente para dormir, pode ser a solução.



“Crie o seu ritual, o que você sabe que vai te fazer bem. Inclua atividades relaxantes como meditação, ler um bom livro ou simplesmente ficar off do celular pelo menos duas horas antes de ir para cama. E se puder, deixe o aparelho fora do quarto”, destaca a neuropsicóloga.

Chás que acalmam

Alguns chás têm efeito calmante e podem ajudar na hora de controlar a ansiedade. São eles: folha de maracujá, erva-doce, camomila, cidreira, alecrim e até alfazema. Essas ervas têm ação calmante e são ótimas aliadas para melhorar a qualidade do sono, reduzir o estresse, o nervosismo e amenizar a ansiedade.



Mas é bom lembrar que os chás, assim como outros alimentos naturais, podem ajudar, mas não substituem o diagnóstico de um profissional de saúde.

