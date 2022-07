A influenciadora Nathalia Gibson deixa dicas para ter cachos perfeitos - Divulgação

Publicado 16/07/2022 10:00

Olá, meninas!

Os cabelos cacheados estão em alta e muitas mulheres estão assumindo esse estilo natural, que é sucesso absoluto. A finalização perfeita do cabelo é o sonho de muitas cacheadas, mas saber a técnica correta não é uma tarefa tão simples. Sendo o objetivo o volume ou a definição, existem algumas dicas que são essenciais, principalmente para quem não tem tanta afinidade com os fios naturais ou está passando por transição capilar. Para ajudar com esse look, conversamos com a influenciadora Nathalia Gibson, que contou quais truques são indispensáveis na hora de finalizar o cabelo:

- Na hora da finalização, os produtos são os maiores pontos para se levar em consideração. O fio do cabelo cacheado é mais sensível e por causa da curvatura, a oleosidade natural não consegue descer por todo o fio. Logo, é muito importante utilizar produtos que tenham algum tipo de óleo na composição. E outro fator importante é a consistência do produto e como você quer que seu cabelo fique. Por exemplo: Quando o fio é muito fino e leve, usar cremes que são mais densos. O cabelo vai ficar com menos volume, porque pesa. Então, sempre optar por produtos mais fluidos – explica Nathalia.

A especialista também explica que mesmo preferindo o volume, também é possível conseguir a definição dos cachos em sua técnica de finalização.

- Geralmente uso a técnica de finalizar definindo os cachos com o auxílio de uma escova ou até mesmo dos dedos. Quando eu quero mais definição, faço dedoliss (você enrola o fio no dedo). Se eu precisar escolher entre volume e definição, eu sou team volume, mas nas minhas finalizações eu consigo ter os dois – destaca a influenciadora.

Confira as 5 dicas valiosas para quem deseja fazer a finalização perfeita dos cachos:

1 - Teste várias finalizações e veja qual fica melhor no seu fio. Exemplo: fitagem, dedoliss, Plopping, usando os dedos, Rake and shake e outras. As minhas favoritas são: fitagem e usando os dedos;

2 - Escolha um creme para pentear com bastante óleo;

3 - Opte sempre por deixar o cabelo secar naturalmente (eu uso secador em último caso);

4 - Finalize o cabelo em um dia para usar no outro, ou finalize de manhã para usar à noite;

5 - O maior segredo: não passar creme na raiz do cabelo! Isso também ajuda muito no volume, pois o fio fica mais leve, além de ser algo importante para o cuidado do couro cabeludo, caso contrário pode até causar caspa.

As cacheadas arrasam muito! Os cachos são poderosos e refletem um estilo que é só seu. Então, não tenham medo de assumir o cabelo natural e de buscar a sua autoestima. Toda mulher é única, nossa maior beleza é refletir uma personalidade alegre e de bem com a vida. Viva os cachos!