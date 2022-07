Festival "Eu Amo Baile Charme" terá edição em Madureira - Divulgação

Festival "Eu Amo Baile Charme" terá edição em Madureira

Publicado 22/07/2022 11:00

"Eu Amo Baile Charme" em Madureira

O festival Eu Amo Baile Charme está de volta com muitas novidades para uma edição especialmente dedicada a Michael Jackson e ao movimento New jack swing. O evento acontece no domingo, 24/07, a partir das 16h, na Arena Carioca Fernando Torres, em Madureira. O festival, que já levou mais de 250 mil charmeiras e charmeiros de todas as idades às pistas do subúrbio carioca, da Baixada e da Região Serrana Fluminense, terá shows de João Loroza (filho de Serjão Loroza), Chelle, Phil Zaq, Cee Jay (filho de Buchecha) e Luiz Felipe Vieira, interpretando clássicos do Rei do Pop, e o melhor dos passinhos com o coreógrafo e diretor do evento, Marcus Azevedo. No comando das pick-ups, Black Jay, Vig DJ, DJ Dudu e DJ Cacau. Além disso, o evento receberá pela primeira vez no Rio de Janeiro, a exposição “Expo Rei do Pop”, do artista plástico Selmo Wander, com diversas esculturas que perpassam as fases da carreira da lenda.

Arraiá do "Rock 80 Festival"

Os festejos de São João ganham uma programação especial, com a chegada do Rock 80 Festival, que retorna para a cena carioca, entre os dias 22 a 24 de julho, na Praça Saiqui, no Valqueire, e dos dias 29 a 31, na Praça Coronel Tibúrcio na Urca. A programação une dois estilos de música apreciados do grande público: o Rock e o Forró, em uma programação repleta de gastronomia junina e diversas atrações. Com comidas típicas, cerveja artesanal, bandas cover dos anos 80, forró pé de serra, feira de moda e artesanato, o público contará com duas agendas de peso. O evento é solidário e o público é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível que será doado para instituições do Rio de Janeiro. Informações pelo Instagram @rock80festival. Sexta das 17h às 23h, Sábado das 14h às 23h e Domingo das 14h às 23h.

Sabagaça em cartaz no Teatro Cândido Mendes

A diversão está garantida com a comédia “Sabagaça” ou “Essa’bagaça”, em cartaz no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. Um espetáculo pra lá de irreverente, criado para transformar a noite de sábado em um nightshow, onde arrancar gargalhadas do público é a única regra. Um mosaico de cenas debochadas e surreais protagonizadas por tipos escrachados e, claro, muito bagaceiros. A peça fica em cartaz todas as sextas, às 20h.

Lica Tito faz show em homenagem a Amy Winehouse

Lica Tito faz show em homenagem a Amy Winehouse

Uma das pioneiras no RAP feminino do Brasil, Lica Tito é também uma fã ardorosa de Amy Winehouse. No dia 23 de julho – data que marca o 11ª ano de morte da artista britânica , às 20h, a cantora leva ao palco anexo do Rio Scenarium o show que, desde 2008, faz em homenagem à cantora. No palco, sucessos como “Rehab”, “Back to black”, “You know I‘m no good” e “Valerie”, entre outros, estão garantidos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul já receberam este show que é considerado uma das mais belas homenagens à Amy, no Brasil.