Aprenda como cuidar da pele com acneReprodução

Publicado 20/07/2022 11:00

Olá, meninas!

A acne é um tipo de inflamação na pele que pode deixar cicatrizes e manchas. Em muitos casos o problema se agrava na adolescência, mas ele deve ser tratado independentemente da idade. Ter uma pele do rosto bonita e bem cuidada é o sonho de muitas pessoas e as temidas “espinhas” podem acabar com a autoestima, não é mesmo? Conversamos com duas especialistas que deixaram dicas importantes sobre como tratar o problema.

- No caso da acne na idade adulta, alguns fatores podem explicar a piora como: excesso de hormônios andrógenos, alterações hormonais do ciclo menstrual, tabagismo, uso de determinadas medicações e cosméticos, estresse, fatores genéticos e alimentação principalmente rica em alimentos com alto índice glicêmico e excesso de laticínios - explica a dermatologista Fabiana Seidl.

O tratamento da acne demanda um tratamento personalizado. A melhor forma de prevenir e tratar, é fazer uma consulta com o dermatologista, que irá prescrever as medicações e avaliar a necessidade da realização de exames para um diagnóstico mais eficaz.

- Destaco a importância de procedimentos feitos em clínicas dermatológicas para tratar o problema. Como drug delivery associado a tecnologias ou os peelings, entre eles: vitamina C, ácido Azelaico, ácido retinóico, ácido glicólico, acido salicílico, hidroquinona, ácido kojico, entre outros. Também é comum associarmos o uso de tecnologias como luz intensa pulsada e lasers, microagulhamento, principalmente quando as manchas de acne com aspecto avermelhado e arroxeado – destaca Luciana de Abreu, dermatologista da clínica Dr. André Braz.

Muitos pacientes têm dúvidas sobre uso de secativos para acne. Existem diversos tratamentos muito eficazes. Todos se baseiam em tratar as causas, como excesso de oleosidade ou mesmo um controle hormonal. A dermatologista Ana Paula Fucci destaca seis dicas especiais de skincare para tratar o problema:

1 - A pele acneica, que normalmente é oleosa, necessita ser higienizada duas vezes ao dia, no máximo 3, para não ocorrer um efeito rebote (quando a pele aumenta a produção de sebo, de forma compensatória).

2 - Devem ser usados sabonetes específicos, que podem ser líquidos ou em barra. Alguns contém ácido glicólico ou salicílico, potencializando a renovação cutânea.

3 - Em alguns casos pode ser necessário o uso de loções antioleosidade, para ajudar no controle.

4 - É importante associar tratamentos tópicos de acordo com a orientação médica - variam de acordo com o grau e gravidade da doença. Casos mais graves podem necessitar de associação com medicamentos de uso oral, como antibióticos ou derivados da vitamina A.

5 - Recomendo o uso regular de filtro solar, em gel, loção sem óleo ou serum, apropriados para a pele oleosa ou com acne.

6 - Limpeza de pele realizada por profissionais pode ajudar em determinados casos. Avalie com dermatologista.