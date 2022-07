Como tornar as férias um período produtivo entre pais e filhos - Divulgação

Publicado 21/07/2022 10:00

Olá, meninas!

As férias escolares chegaram e esse é o momento de crianças e adolescentes relaxarem após um semestre intenso de aulas. Para aproveitar melhor esse período, é possível realizar atividades em família que estreitam os laços e criam maior afinidade.

- As férias devem ser um momento de descontração. É importante se abrir para praticar atividades com os filhos e se envolver nesses momentos. Isso melhora o relacionamento e afeta de forma positiva outras áreas como um todo - explica Bruno Piva, fundador da Piva Educacional.

Pensando nisso, Bruno lista algumas sugestões de atividades construtivas para fazer durante as férias e ter assim um tempo de qualidade junto aos filhos:

1 - Diário de férias

A escrita é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e uma ideia é fazer isso por meio da produção de histórias. Você e seu filho podem começar um diário juntos. Podem escrever sobre experiências que tiverem nas férias, colar fotos, escrever sobre filmes e tudo que fizerem nesse período. Além de estimular a criatividade, vocês vão construir juntos um livro cheio de memórias para a vida toda.

2 - Videogame, TikTok e YouTube

Parece brincadeira, mas não é! Crianças e adolescentes esperam meses pelas férias, por isso deixe que eles aproveitem esse tempo para fazer coisas que gostam, inclusive usar essas mídias, que costumam ser mais restritas durante o ano. É até uma forma de ensinar aos filhos que, com equilíbrio e moderação, tudo pode ser saudável. Por isso é importante impor limites e, de preferência, participar desses momentos também, jogando ou assistindo aos vídeos com os filhos. A ideia é curtirem isso juntos.

3 - Jogos de tabuleiro

Com o objetivo de resgatar brincadeiras de infância e poder desfrutar de momentos também sem telas e tecnologias, os jogos de tabuleiro são uma ótima alternativa. Muitas vezes os pais nem lembram que dessas ótimas ferramentas de estímulo, já que os celulares oferecem diversas formas de entretenimento. Resgatar brincadeiras como os jogos de tabuleiro, pode trazer uma nova perspectiva para os filhos.

4 - Piquenique no parque

Essa atividade pode ser muito colaborativa. É possível montar a cesta juntos, escolher o que levar, tomar um sol no parque, brincar de bola e até empinar pipa - é diversão na certa. Dentro do piquenique, ainda é possível conciliar outras atividades. Uma sugestão é procurar folhas diferentes de árvores para colar no diário e complementar as histórias ali registradas.

Essas são apenas algumas sugestões, cada família pode criar suas próprias atividades. O mais importante é que todos passem algum tempo juntos, fortalecendo o vínculo e a relação entre pais e filhos. O tempo passa rápido! Aproveitem cada momento, criem memórias afetivas e sejam felizes!