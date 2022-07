Óleos essenciais são usados para melhorar a saúde dos cabelos - Reprodução

Óleos essenciais são usados para melhorar a saúde dos cabelosReprodução

Publicado 23/07/2022 09:00

Olá, meninas!

Quando o assunto é cabelo, qual mulher não deseja ter as madeixas iguais as das celebridades? Pode não parecer, mas não é preciso gastar muito para ter os fios bonitos e sedosos. E os óleos essenciais são ótimos aliados na busca pelos cabelos saudáveis.

- Os óleos promovem uma reposição lipídica, que pode equilibrar a microbiota do couro cabeludo. Quando feitos de vegetais puros e essenciais, podem ser adstringentes e anti-inflamatórios. Então a indicação precisa ser de acordo com a necessidade - explica a tricologista Viviane Coutinho.

Existem óleos para as mais diversas funções capilares. Para reduzir a oleosidade e descamação dos fios por exemplo, é indicado o óleo de abacate e para a queda de cabelo, o óleo de alecrim.

- O óleo de alecrim é muito utilizado para cabelos com queda e que necessitam de estímulo, óleo de melaleuca bactericida e fungicida, óleo de hortelã pimenta energizante, ylang ylang hidratante, afrodisíaco, óleo palmarosa equilibra a lubrificação natural entre outros - reforça a tricologista.

A especialista também faz um alerta sobre a frequência de uso do produto.

- É sempre muito importante entendermos as necessidades dos cabelos e indicarmos assim o blend ideal, lembrando que são extraídos de sementes, plantas e que possuem propriedades riquíssimas para o couro cabeludo e os fios contribuindo e muito para a saúde capilar. Podemos usar uma vez por semana, quinzenalmente quando for melhorar - destaca Viviane.

