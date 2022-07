A chef de cozinha Helena Murucci - Divulgação

A chef de cozinha Helena MurucciDivulgação

Publicado 26/07/2022 20:19

Carioca e bisneta de italianos que desembarcaram no Brasil para trabalhar nas lavouras de café, Helena Murucci cresceu acostumada a ver as massas serem abertas e colocadas como um lençol em cima da mesa de casa por sua tia avó. Relações Públicas de formação, em 2014, decidiu abandonar o meio corporativo para se dedicar à paixão pela gastronomia italiana.

O amor pela culinária e a vontade de empreender falou mais alto e assim nasceu o primeiro negócio, uma pequena fábrica de massas artesanais, com produção inicial caseira. Helena comprava ingredientes pela manhã e produzia e entregava canelones, lasanhas e outros produtos na parte da tarde para os restaurantes clientes.

Em 2017, ela se juntou aos amigos e também empreendedores Rudy Leite e Guilherme Mendes e criaram a rede de culinária italiana Tutto Nhoque. No início, vendiam os produtos em feiras gastronômicas e em um pequeno delivery na Zona Norte. Em 2018, conseguiram abrir o primeiro restaurante em Botafogo e, em 2019, o segundo no Jardim Botânico. Este ano, foi inaugurada a terceira loja no Barra Shopping.

Aos 38 anos, casada, mãe de três filhos, dois deles gêmeos, a chef Helena coleciona uma história de sucesso e mostra que uma mulher pode ser o que ela quiser. Sempre é possível mudar e correr atrás dos seus sonhos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso mulherão empreendedor de hoje?

Quais os desafios de mudar de ramo e empreender sendo mulher?

O desafio é voltar todas as casas do jogo, voltar a ser aprendiz. É necessário ter muita humildade e força de vontade para correr contra o tempo. Sou formada em Relações Públicas e mudei de carreira em 2014 quando sai da última empresa que trabalhei. Era coordenadora de comunicação de uma multinacional.

Como decidiu se tornar chef de cozinha?

A culinária sempre foi uma paixão desde pequena. A cozinha sempre foi uma área de livre acesso. Lembro que desde criança já ajudava minha tia avó a cortar o macarrão e a fazer a comida em família. Sempre estive ligada à gastronomia, minha mãe é chefe de cozinha. Quando sai da ultima empresa em que trabalhei tinha certeza que não queria voltar para o ambiente corporativo. Conheci uma fábrica de massas em São Paulo e me apaixonei pelo negócio. Voltei para o Rio com a ideia fixa de montar uma fábrica de massas. Depois de três anos trabalhando sozinha, sem sócios, fiquei grávida dos meus filhos gêmeos, nesse momento meu marido e outro sócio se uniram no negócio. Foi aí que aconteceu a Tutto Nhoque.

O que representa a gastronomia para você?

Uma das coisas que mais me traz prazer. Hoje associada ao meu trabalho e negócio e meus momentos de lazer. Gastronomia é o instrumento que me permite mudar a minha vida e a vida daqueles que trabalham comigo.

Além de se destacar na cozinha você também é empreendedora. Como concilia as duas funções?

Meu empreendimento tem ligação direta com meu trabalho na cozinha. O mais importante é ter organização e estar focado 100% nas atividades. Estamos perseguindo o profissionalismo, a tecnologia, a gestão de processos e o domínio dos nossos números, que vão permitir a abertura de mais lojas. Nosso objetivo é expandir para Niterói e Zona Norte do Rio.

Qual o recado para mulheres que também querem empreender?

Se preparem. O grande desafio de um negócio é gerar lucro. O empreendedor, principalmente no início, precisa ser poli valente. Quando der o primeiro passo, e provavelmente por algum tempo, o empreendedor fará a função de financeiro, marketing, recursos humanos, vendas, etc. Respire fundo e entenda que é uma fase necessária. O mais difícil não é produzir ou fazer aquilo que ama, mas sim, amarrar todas as pontas que um negócio exige.