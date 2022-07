Publicado 29/07/2022 19:44

Olá, meninas!

Fim de semana chegando e com ele nossas dicas de diversão e lazer. Vamos, lá?

Cristo Redentor ganhará um museu em sua homenagem

Na manhã desta sexta-feira (29/07), o Monumento Cristo Redentor lançou a pedra fundamental do Museu Cristo Redentor, a nova instalação que ficará localizado no Centro de Visitantes Paineiras. A novidade foi anunciada durante a missa em homenagem à Princesa Isabel.

Os mais de 90 anos de história de um dos maiores patrimônios culturais do mundo e símbolo do Brasil estarão expostos em detalhes no Museu Cristo Redentor. Nele também estará retratado o patrimônio histórico digital, que foi construído desde o ano passado, a partir do Acervo Digital Colaborativo, que conta com documentos e imagens compartilhados por centenas de pessoas através da internet.

Isabela Francisco na Casa de Cultura Laura Alvim

No próximo dia 9 de agosto a artista plástica Isabela Francisco inaugura a exposição Incomensurável Paixão, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. A mostra fica em cartaz até o dia 9 de outubro, de terça a domingo, das 13h às 18h.