Publicado 03/08/2022 10:00

O New Concept Rio chega a Niterói nesta quarta-feira (03/08) em sua 11ª edição e será realizado no H Hotel Niterói, das 13h às 20h. O evento gratuito reúne 21 marcas empreendedoras dos segmentos de moda, como Lust, Misturar com Estilo, Victorino’s EyeWear, Le Bastet, Rizzer, Danke, entre outras. A curadoria das marcas é feita por Patrícia Nagy, Carla Araújo e Flávia Abreu.

O evento recebe também a associação “Somos Empreendedoras”, voltada para o fomento do empreendedorismo feminino, que busca unir, fortalecer, capacitar e desenvolver mulheres empreendedoras.

Com aconteceu em outras edições, o New Concept Rio apoiará o projeto Pro Criança Cardíaca, e dessa vez contará com a campanha “Doe e Ganhe”. A cada R$ 50 doado, o visitante ganhará um brinde. Há 25 anos o projeto tem como objetivo levantar recursos para salvar vidas de crianças cardíacas.