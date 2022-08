Lei Maria da Penha completa 17 anos - Reprodução

Publicado 02/08/2022 20:35 | Atualizado 02/08/2022 20:40

No próximo domingo, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 16 anos. Sem dúvidas, esta é uma das maiores ferramentas atuais para coibir e prevenir a violência contra a mulher. E nesta terça-feira o nosso mulherão é especial, faço uma homenagem à mulher que ajudou a mudar a forma de punição a esses agressores e trouxe mais esperança na busca pelo fim da violência contra a mulher.

Antes da lei, a violência contra a mulher era tratada como crime de menor potencial ofensivo e quase sempre, a pena do agressor era convertida em prestação de serviço à comunidade. Com a Lei Maria da Penha, foram criados mecanismos mais rigorosos para punir os agressores, permitindo que eles sejam presos em flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada.

O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking dos países que mais matam mulheres. Na maioria dos casos, os agressores são maridos, namorados, companheiros, muitos que não aceitam o fim do relacionamento. Só no ano passado, o Brasil registrou um estupro a cada dez minutos e um feminicídio a cada sete horas.

Mas quem é a mulher que dá nome à lei que protege as mulheres? Uma mulher forte! Que inspira todas nós. Maria da Penha sofreu na pele com o ciclo de violência e conviveu com episódios constantes de violência em casa. Mas o pior aconteceu em 1983, quando Maria foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte do marido. Ela levou um tiro em suas costas enquanto dormia e como resultado dessa agressão, ficou paraplégica. Quatro meses depois, quando Maria voltou para casa, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho.

Dessa tragédia ela tirou forças para seguir em frente e ajudar outras mulheres. Lutou por justiça para conseguir punir seu agressor, enfrentou uma batalha jurídica e conseguiu então, em 2006, que fosse sancionada a lei em seu nome, como reconhecimento de sua luta contra as violações dos direitos humanos das mulheres.

Fica aqui o meu respeito e admiração por essa mulher incrível. A Lei Maria da Penha é recente e tenho certeza que ela abriu portas para a criação de novos mecanismos jurídicos e de punição, para que possamos um dia acabar de vez com a violência contra a mulher. Que todas nós tenhamos o direito de ter uma vida plena, sem nos tornarmos vítimas desses covardes. Uma mulher pode ser o que ela quiser e acima de tudo, livre e feliz!