Mitos e verdades sobre extensão de cílios Divulgação

Publicado 06/08/2022 00:00

Olá, meninas!

A extensão de cílios é uma nova ferramenta estética que ajuda a realçar nossa beleza. O procedimento já é sucesso total entre as mulheres e já ganhou muitas fãs. Várias mulheres recorrem ao alongamento para destacar o olhar e conseguir um efeito melhor que o tradicional uso do rímel. Mas muitas questões ainda envolvem o tema, não é mesmo? A especialista em extensão de cílios, Carina Arruda, diretora da MyLash, destacou os principais mitos e verdades sobre o procedimento. Confiram!

MITOS:

- As extensões fazem os cílios naturais caírem;

- São iguais aos cílios postiços;

- Não posso colocar extensões de cílios porque uso lentes de contato;

- O procedimento é dolorido;

- Não posso molhar o meu rosto.

VERDADES:

- A extensão de cílios quando feita de forma correta, é mais segura que o uso do rímel à prova d’água;

- A técnica é a extensão dos seus cílios naturais e você nem percebe que está usando. Já os cílios postiços são colados na pele, causando peso na região e incômodo;

- Não é necessário fazer uma pausa entre uma manutenção e outra para os cílios "respirarem";

- Quem usa lentes de contato pode fazer a extensão, só é necessário removê-las durante o procedimento;

- O procedimento é totalmente indolor e muitas pessoas dormem durante o procedimento;

- É necessário lavar regularmente o rosto e os cílios pois isso aumenta a durabilidade.

Gostaram das dicas? Vocês podem me acompanhar também no Instagram @gardeniacavalcanti e de segunda a sexta, a partir das 13h30, no programa Vem Com a Gente, na TV Band. Espero vocês!