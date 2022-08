A cantora Simony revelou que foi diagnosticada recentemente com um câncer de intestino - Reprodução

Publicado 08/08/2022 22:23

Olá, meninas!

Na semana passada, a cantora Simony revelou que foi diagnosticada recentemente com um câncer de intestino e usou suas redes sociais para ressaltar a importância dos exames periódicos para a detecção de doenças em fase inicial. A artista levantou um debate muito importante, pois apesar da gravidade da doença, as chances de cura são grandes com o diagnóstico precoce. O câncer da cantora foi confirmado por meio de um exame de colonoscopia.

O câncer de intestino é considerado um dos tipos mais graves da doença, porque costuma se espalhar com frequência, podendo atingir outros órgãos, como o pulmão e o fígado principalmente. Por outro lado, a possibilidade de cura é grande quando esse tipo de câncer é diagnosticado em fases iniciais, o que se dá com ações de rotina: realização da colonoscopia nas idades adequadas, que é o principal método diagnóstico, além da avaliação de componentes familiares e história de polipose.

Segundo o oncologista Paulo Perelson, do Hospital Badim, atualmente, a incidência de câncer de intestino entre homens e mulheres está bastante equivalente. Esse tipo de câncer é o segundo mais comum nas mulheres e o terceiro mais comum entre os homens.

“Quando na cirurgia é encontrado um tumor mais avançado, contamos hoje com modalidades de tratamentos complementares, que são os medicamentos, sobretudo a quimioterapia. Há ainda a imunoterapia. Atualmente, mesmo que o paciente apresente a doença em fase mais avançada, até mesmo com metástase, com o acompanhamento e o tratamento adequados, é possível dar ao paciente mais qualidade de vida, mantendo-o como se tivesse uma doença crônica”, afirma Perelson.

Em relação à prevenção da doença, o oncologista Décio Lerner, coordenador do Centro Avançado de Oncologia do Hospital São Vicente de Paulo, destaca o combate à obesidade e ao sedentarismo e a importância da adoção de hábitos saudáveis. “A recomendação é evitar o excesso de alimentos processados, como mortadela, bacon e salsichas”, orienta.

O câncer é uma doença grave e muito traiçoeira. Mas fica aqui o apelo para que todos, homens e mulheres, mantenham os cuidados constantes e procurem realizar os exames de rotina, além de buscar hábitos saudáveis. A nossa saúde deve estar em primeiro lugar!