Dicas para manter a harmonia no casamentoDivulgação

Publicado 17/08/2022 19:57

Olá, meninas!

Ter uma relação a dois feliz é um grande desafio. Muitas vezes, um casamento desgastado é resultado de excesso de brigas e muitas mágoas que não foram curadas. Manter a união entre o casal e se reconectar com o parceiro nem sempre é uma tarefa fácil. Mas quando existe amor, sempre vale a pena lutar pela relação. Para ajudar nessa difícil tarefa, conversamos com a psicóloga Marcely Quirino Souza, especialista em terapia comportamental, que deixou dicas muito importantes para ajudar os pombinhos.

- É possível salvar a relação. Muitos casais se perdem, mas se os dois estiverem dispostos é possível resgatar. Nessa retomada é importante saber não estão um contra o outro, mas no mesmo time e torcendo um pelo outro. Todo casal terá brigas. Mas dentro das brigas é importante não valorizar o desrespeito. Alguém sempre vai precisar ceder e os dois precisam ter compromisso e cumplicidade – explica a psicóloga Marcely.

A especialista destacou os pontos importantes que todo casal precisa observar nesse processo para salvar a relação. É um processo difícil, que precisa de muita entrega das duas partes. Confiram as orientações:

Como identificar os problemas na relação?

Um dos pontos mais importantes é perceber a falta de diálogo entre o casal. Além disso, a presença de brigas constantes, discordância em vários assuntos, falta de limites, desrespeito e pensamentos individualistas, são sinais de alerta. É preciso lembrar que estamos falando de uma relação a dois e situações assim levam o casamento para um lugar difícil de se manter. É importante pensar a dois e respeitar a individualidade de cada um. Mais que isso. É fundamental perceber esse desgaste e identificar em que momento o casal se perdeu. Depois, juntos, voltar e “recalcular a rota” para que possam reestabelecer essa relação. Só assim poderão voltar a caminhar juntos, em passos diferentes sim, mas juntos e felizes.



Como evitar brigas?

É inevitável uma relação não ter brigas. Isso vai acontecer, já que são duas pessoas distintas e com criações diferentes. Porém, um escolheu o outro. Mas nesse processo de divergência é importante observar a intensidade das brigas, com falas de orgulho, julgamento, arrogância e ofensas. Quando os confrontos caminham para esse contexto o casal precisa agir para recuperar a harmonia. É fundamental que os dois aprendam a reparar suas falhas. E como é essa reparação? Pedir desculpas, reconhecer que errou e aprender a linguagem um do outro. Além disso, entender que o casal não está em uma guerra, mas estão no mesmo time para que a relação dê certo.

O que o casal pode fazer para manter a relação?

Sempre regar e fortalecer o casamento. De que maneira? Cada casal vai buscar a sua estratégia. Mas é importante que eles tenham um tempo de qualidade juntos, que fortaleçam o diálogo. Mas cuidado para que não se tornar colegas de quarto. O casal precisa dedicar tempo de prazer juntos, como por exemplo assistir um filme, tomar um vinho, sentar na mesa juntos, compartilhar pequenas conquistas, valorizar o sonho um do outro, valorizar quem o outro é dentro da relação e fora dela. O fortalecimento da relação está muito ligado à admiração, isso traz respeito, confiança, prazer e traz um lugar de honra para o outro. Eu respeito o outro e ele também me respeita.

Existe uma receita para o casamento perfeito?

Não, existem as alianças e a individualidade de cada casal. O termômetro é o que cada um busca na relação. Procure sempre responder as perguntas: Quem eu sou para você? E quem nós somos um para o outro? E não existe reposta certa. É uma construção mútua. O casal precisa ter seu momento juntos, voltar a namorar. Tem casais que perdem o “beijo na boca”, o namoro, o estar junto. Também é importante discutir a relação no momento certo e não ser egoísta. O desgaste acontece, mas a renovação é possível. Cada um deverá descobrir sua maneira de regar a relação.