A influência da alimentação na saúde dos cabelosReprodução

Publicado 15/08/2022 20:34

Olá, meninas!

Existe uma relação direta entre a alimentação e a saúde dos cabelos. É por essa razão que muitas pessoas investem em cosméticos, mas não conseguem ter um cabelo saudável. Muitas pessoas pensam que, para ter um cabelo bonito, basta usar um bom shampoo e condicionador. Mas a saúde dos fios vai muito além do produto que usamos, ela está relacionada também com a alimentação.

- Para ter um cabelo com brilho, menos quebra, queda e até mesmo crescer forte, é importante ter um bom consumo de proteínas, vitaminas e minerais. Mais de 80% do cabelo é formado por uma proteína denominada queratina. Sendo assim, uma alimentação pobre em proteínas pode dificultar o crescimento do cabelo. Recomenda-se, portanto, o consumo de carnes magras, grãos, cereais, ovos e feijão - explica a nutricionista funcional integrativa Luanna Caramalac Munaro.

Outro nutriente importante é o zinco, que ajuda no crescimento dos fios e sua deficiência pode fazer com que os cabelos fiquem finos, quebradiços e sem brilho.

- Alimentar-se de sementes como castanhas, por exemplo, pode ajudar na manutenção de nosso cabelo. Vale frisar que alimentos ricos em ferro, como fígado e gema de ovo, auxiliam também no crescimento dos fios - destaca.

E para ajudar você a potencializar a saúde dos cabelos, a especialista listou outras opções de alimentos que são aliados dos fios:

Cenoura: uma média por dia. O betacaroteno é um antioxidante que combate a ação dos radicais livres e ajuda a evitar a queda capilar e reduz a perda pigmentos que deixariam o cabelo grisalho. Já a vitamina A está para as células do couro cabeludo e interfere na oleosidade natural do fio.

Espinafre: 1 prato de sobremesa por dia. Rico em ferro, participa na formação dos glóbulos vermelhos, nutre os folículos capilares. Daí a explicação sobre o que pode provocar a perda de brilho, ressecamento, fraqueza e até de queda capilar: é a falta de ferro.

Aveia: 1 colher de sopa. Por ter silício, é capaz de estruturar a queratina, proteína que forma o cabelo. A aveia traz ainda vitaminas do complexo B e zinco, ou seja, ajuda no crescimento e volume do cabelo por causa da multiplicação das células do bulbo capilar.

Salmão: 1 filé 3 vezes por semana. Estamos falando de uma proteína de alta qualidade com ótima quantidade de ácido graxo ômega 3 e selênio. Isso significa que combate inflamações, protege o couro cabeludo contra a radiação ultravioleta, melhorando a circulação e absorção de nutrientes no bulbo capilar.

Laranja: 1 unidade por dia. Existe uma branca que envolve os gomos da laranja que é chamada pectina. Ali ficam as fibras que vão ajudar a varrer para fora do organismo as toxinas, que causam a oleosidade no couro cabeludo.

Morango: uma xícara de chá. Flavonoides e vitamina C, aí está o segredo do morango que ativa a microcirculação sanguínea no couro cabeludo. Resultado: os fios crescem mais rápido, resistentes e menos sujeitos à queda, quebra e ressecamento.

Iogurte Magro: 200 ml. Composto por vitaminas do complexo B, ajuda no depósito de queratina no fio de cabelo, ficando mais encorpado, resistente e com brilho.

Castanha do Pará: O cabelo fino, quebradiço e sem brilho muitas vezes é consequência da carência de zinco. Por isso é interessante incluir castanha do para na alimentação.

Agrião: 1 xícara de chá. MSM é a forma biodisponível do enxofre e que tem no agrião. É um mineral importante na manutenção e produção de queratina. Além disso, tem ação anti-inflamatória e ajuda a reduzir a caspa.