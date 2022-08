Aleitamento materno - Divulgação

Aleitamento maternoDivulgação

Publicado 21/08/2022 01:00

Esse mês é celebrado o Agosto Dourado, a campanha que reforça a importância do incentivo ao aleitamento materno. A Organização Mundial da Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Ministério da Saúde recomendam que o período de aleitamento seja exclusivo nos primeiros seis primeiros meses de vida do bebê e complementado por até dois anos de idade ou mais.



O leite materno possui tudo que o neném precisa para o melhor desenvolvimento e é um alimento precioso nos anos iniciais da vida da criança, além de ser um grande aliado no enfrentamento da mortalidade na infância e desnutrição. Também são inúmeros os benefícios da amamentação para a mãe. A pesquisadora e consultora materno-infantil, Camilla Dias, explica os benefícios dessa ação que é um verdadeiro ato de amor entre mãe e filho:

- É o melhor alimento que um bebê pode ter. É de fácil digestão e promove um melhor crescimento e desenvolvimento;



- A amamentação pode continuar até o segundo ano de vida da criança ou mais, complementar a alimentação apropriada;



- Bebês que são amamentados ficam menos suscetíveis a doenças nos primeiros dois anos de vida;



- É fundamental, para que as mães possam amamentar com sucesso, que sejam apoiadas e protegidas pelos serviços de saúde, comunidade e família;



- Não é normal sentir dor na amamentação. A pega e posição do bebê devem ser avaliados por um profissional especializado;



- A mulher que trabalha pode continuar a amamentar o bebê. Ela deve amamentá-lo sempre que estiverem juntos e assim vai garantir a produção de leite. Quando necessário, ela deve buscar orientação sobre como retirar e armazenar o leite;



- Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o risco de a mulher que amamenta contrair câncer de mama é 22% menor se comparado ao público feminino que nunca amamentou.

Amamentar não pode ser um tabu

Uma mulher amamentando seu bebê é um momento maravilhoso. Mas apesar de todos os benefícios, a amamentação ainda é tratada em muitos casos, com preconceito ou como um tabu, principalmente quando é feita em um local público. O aleitamento materno na verdade é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. As lactantes podem e devem alimentar seu bebê em espaços públicos e privados. Fica aqui o apelo para que as mamães sejam respeitadas e não sintam desconforto na hora de fazer esse ato tão bonito e sublime.

BELEZA DA ALMA

“Tudo é ousado para quem a nada se atreve”

Fernando Pessoa