Qual formato de unha combina mais com você?Reprodução

Publicado 20/08/2022 10:00

Olá, meninas!

Para muitas mulheres as unhas são um dos pontos de maior atenção e um cuidado semanal ou quinzenal que não é dispensado. Nos últimos anos diversos formatos diferentes surgiram, transformando o conceito e como cada escolha impacta no próprio estilo. Pensando nisso, a manicure Erika Pereira, profissional que atende pela Singu, separou algumas das mais famosas e o que motiva a escolha desses formatos:

Unha Quadrada: São as mais tradicionais, versáteis, práticas para o dia a dia e funcionam bem em quase todos os comprimentos de unha, além de combinar com praticamente todas as pessoas e personalidades. O modelo deixa as laterais e as pontas retas, ideal para quem tem os dedos mais alongados, dando a impressão das unhas serem menores;



Unha Redonda: Também sendo uma das mais comuns, com seu formato mais discreto, são ideais para quem prefere não chamar muito a atenção para as mãos. Além disso, o formato consegue dar a impressão de dedos alongados;



Unha Amendoada/Almond: Um formato que vem ganhando bastante força: criativo, com um formato mais romântico, tende a valorizar bastante as unhas de quem escolhe, ideal para quem quer ousar, mas sem deixar de lado a elegância. Semelhante às unhas redondas, porém com um toque de modernidade, deixando o topo da unha mais pontuda e finalizando com um efeito arredondado;



Unha Stiletto: Um formato que ganhou muitas adeptas nos últimos anos e é ideal para quem gosta de ousar e chamar a atenção. As unhas são longas, com uma finalização pontiaguda em formato de V. É um formato que exige unhas bem longas, então, é geralmente escolhido por quem faz alongamento;



Unha Bailarina: Moderna e divertida, tem esse nome, pois o formato das unhas lembram uma sapatilha de bailarina. É quase uma variação do formato stiletto, com as pontas bem pontiagudas, porém, com uma finalização reta. Assim como a stiletto, é um formato escolhido, normalmente, por quem faz alongamento nas unhas.

Seja qual for o estilo, as unhas feitas sempre dão um toque especial para as mãos de uma mulher. Além disso, elas são um símbolo de feminilidade e autoestima. Escolha o formato e a cor que mais combina com você. Se cuide! Se ame!